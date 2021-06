Razburjenje v Italiji: iz zapora izpustili zloglasnega mafijca

64-letni Giovanni Brusca z vzdevkom "prašič" ali "morilec ljudi" , ki je leta 1992 sprožil bombo, ki je ubila protimafijskega tožilca Giovannija Falconeja , je zdaj svoboden človek. Novica je v Italiji sprožila val razburjanja, čeprav je bila izpustitev nekdanjega člana Cosa Nostre pričakovana in predvidena po zakonu, saj se je leta 2000 Brusca odločil za sodelovanje s tožilci in zaradi tega so mu znižali kazen. Brusca je bil desna roka tako imenovanega super šefa Totoja Riine, ki je leta 2017 umrl v zaporu. Brusca je preiskovalcem postregel z informacijami o več zločinih Cosa Nostre, ki so jih člani izvajali v osemdesetih in devetdesetih letih.

"Boli me. Toda zakon o zmanjšanju kazni za sodelovanje mafijcev je zakon, ki ga je predlagal moj brat, zato ga je treba spoštovati," je dejala Maria Falcone , sestra Giovannija Falconeja. "Upam le, da bosta sodstvo in policija pozorni, da bosta preprečili, da bi ponovno storil kazniva dejanja."

Ko je postal dušnik, je tožilcem rekel: "Jaz sem žival. Vse življenje sem delal za Cosa Nostro. Pobil sem več kot 150 ljudi. Sploh se ne morem spomniti imena vseh." Brusca, je priznal svojo vlogo pri umorih, vključno z umorom 14-letnega Giuseppeja Di Mattea , ki so ga ubili in vrgli v kislino, ker je bil sin mafijca, ki je sodeloval z obveščevalci.

Brusca so aretirali leta 1996, štiri leta po napadu, v katerem so bili ubiti Falcone, njegova žena in trije policisti, ki so ga varovali. V vili v provinci Agrigento ga je aretiral policist Luciano Traina. Traina je brat policista, ki je tudi bil ubit v bombnem napadu na tožilca. "Nikoli ne bom pozabil njegovega obraza, ko smo ga aretirali," je povedal Traina za italijanske medije. "Nikoli mu ne bom odpustil. Ker ne verjamem, da je Brusca kdaj povedal resnico."

Njegovo izpustitev so kritiziralo tudi italijanski politiki. "Po 25 letih zapora je mafijski šef Giovanni Brusca svoboden človek. To ni pravično," je dejal Matteo Salvini, nekdanji notranji minister in vodja italijanske stranke Liga.