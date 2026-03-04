Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Sicilijo streslo več potresov

Catania, 04. 03. 2026 13.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Etna

Na italijanskem otoku Sicilija so na območju okoli vulkana Etna danes zabeležili več potresov, med katerimi je imel najmočnejši magnitudo 4,5. Po prvih podatkih žrtev niso zahtevali, niti povzročili večje škode, kljub temu pa so preventivno zaprli več šol.

Catania
Catania
FOTO: Shutterstock

Najmočnejši potres, ki se je zgodil kmalu po 7. uri zjutraj, so čutili tudi v mestu Catania s 300.000 prebivalci, ki leži ob vznožju tega največjega aktivnega vulkana v Evropi. Župan mesta Enrico Trantino je zato odredil začasno zaprtje šol, poročali so tudi o manjši gmotni škodi.

Iz civilne zaščite so sporočili, da so se podrle strehe nekaj nenaseljenih hiš, na številnih zgradbah, tudi na mestni hiši, so nastale razpoke, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Letališče v mestu je medtem ostalo odprto, pouk pa so odpovedali tudi v drugih občinah.

Najmočnejšemu potresu je po podatkih Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV) sledilo 14 šibkejših potresov z magnitudo med 1,2 in 2,7.

Potresi na Siciliji sicer niso redkost. Etna, ki je visoka več kot 3300 metrov, redno bruha in je pod stalnim nadzorom. Izbruhi ponavadi poskrbijo za spektakularne prizore in privabijo številne radovedneže.

sicilija potres

Sanchez po grožnjah Trumpa jasno: Vojni pravimo ne

Ob Šrilanki s potopljene iranske vojaške ladje rešili več kot 30 ljudi, našli tudi trupla

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako čudovito ime je za hčerko izbrala znana Slovenka
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
Max Verstappen: "Njihova sreča je zame pomembnejša od vseh pokalov"
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala, kako je videti popolnoma brez ličil
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, device ne pričakujejo presenečenj
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
To so najpogostejše napake, ki jih delamo vse
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
Kavbojke iz 80. let se vračajo v modo
vizita
Portal
9 živil, ki vam lahko pomagajo ohranjati zdravo telesno težo
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
Pametna ura mu je rešila življenje: opozorila ga je na nevarno motnjo srčnega ritma
cekin
Portal
Milijonski dobitek, ki hčerki ni prinesel finančne svobode
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Tajni aduti Pekinga: Kako kaos izkorišča za lastno korist
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Eurojackpot v vrednosti 10 milijonov evrov vplačan na Ptuju
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
Zakaj so prispevki za s. p. čedalje višji?
moskisvet
Portal
Njeni bicepsi so večji od Arnolda Schwarzeneggerja
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Vam je usojeno, da boste za vedno ostali samski?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
dominvrt
Portal
Vrt brez truda: rastline, ki uspevajo tudi, če nimate časa za zalivanje
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
8 zabavnih in enostavnih trikov za pse
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Kako pravilno očistiti keramično ponev, ne da bi jo poškodovali?
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
Sušilni stroj: Pet ključnih napak, ki se jim morate izogniti
okusno
Portal
Najbolj mehak in puhast kruh na svetu, ki ostane dolgo svež
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Triki za popolno pečeno zelenjavo – hrustljavo in sočno
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Hitra pomladna sladica v kozarcu
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
Podcenjena naprava, ki omogoča najcenejši in najhitrejši način kuhanja
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ben se vrača
Ben se vrača
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551