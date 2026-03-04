Sicilijo streslo več potresov

Najmočnejši potres, ki se je zgodil kmalu po 7. uri zjutraj, so čutili tudi v mestu Catania s 300.000 prebivalci, ki leži ob vznožju tega največjega aktivnega vulkana v Evropi. Župan mesta Enrico Trantino je zato odredil začasno zaprtje šol, poročali so tudi o manjši gmotni škodi.

Iz civilne zaščite so sporočili, da so se podrle strehe nekaj nenaseljenih hiš, na številnih zgradbah, tudi na mestni hiši, so nastale razpoke, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Letališče v mestu je medtem ostalo odprto, pouk pa so odpovedali tudi v drugih občinah.

Najmočnejšemu potresu je po podatkih Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV) sledilo 14 šibkejših potresov z magnitudo med 1,2 in 2,7.

Potresi na Siciliji sicer niso redkost. Etna, ki je visoka več kot 3300 metrov, redno bruha in je pod stalnim nadzorom. Izbruhi ponavadi poskrbijo za spektakularne prizore in privabijo številne radovedneže.