Sicilijo z zasebnim letom zapustil tudi kapitan potopljene luksuzne jadrnice

Celotna posadka jadrnice Bayesian, ki je potonila v noči na 19. avgust, je zapustila Italijo. Zadnji štirje člani posadke so v torek zvečer z zasebnim letom poleteli v Španijo, med njimi je bil tudi kapitan luksuznega plovila. Trije člani posadke, tudi prvi med njimi, so sicer del preiskave tožilstva, vendar pa jim italijanske oblasti niso izrekle prepovedi zapuščanja države. Prve obdukcije pokojnih bodo italijanske oblasti izvedle v ponedeljek.

V hotelu v Santa Flaviji ni več nobenega od 15 preživelih po brodolomu jadrnice Bayesian, na krovu katere je bilo v času potoputve 22 ljudmi, poroča Rai News. Luksuzno plovilo je potonilo ob obali Sicilije, v okolici Palerma. Zadnji štirje člani posadke so državo zapustili v torek zvečer, ko so se z zasebnim letom odpravili v Španijo. Na krovu letala so bili kapitan James Cutfield in njegova žena Cristina, glavni inženir Tim Parker Eaton in španski mornar Leo Eppel. Kapitan se je vrnil na Majorko, kjer živi z ženo. Matthew Griffiths, mornar, ki je bil v noči brodoloma dežuren na mostu, je Sicilijo zapustil že v torek popoldne, ko je z rednim letom poletel v Nico.

Bayesian FOTO: Profimedia icon-expand

Cutfield, Parker Eaton in Griffiths pa so sicer trije člani posadke, ki jih zaradi potopitve plovila preiskuje italijansko tožilstvo. Državni tožilec v mestu Termini Imerese Ambrogio Cartosio je medtem sporočil, da trenutno preiskujejo možnost brodoloma iz malomarnostu in večkratnega uboja, vendar pa zoper trojico oblasti niso izrekle nobenih varnostnih ukrepov, prav tako jim niso prepovedale potovanj.