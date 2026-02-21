Naslovnica
Tujina

Posekali zeleni biser, tam pa so zrasle prestižne vile vplivnežev

Freetown, 21. 02. 2026 15.32 pred dvema dnevoma 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Soseska Bio Barray v Sierri Leone

Zeleni biser v Sierri Leone ogroža nelegalna gradnja prestižnih vil. V narodnem parku, ki služi kot pomemben okoljski blažilec za prestolnico Freetown, je bilo zgrajenih na desetine nezakonitih luksuznih dvorcev, tamkajšnje oblasti pa ne ukrepajo.

Kjer se je nekoč bohotil pragozd, danes podobo kazijo velike hiše, ki nikakor ne sodijo v zeleno okolje. Glavno mesto Sierre Leone Freetown namreč leži med narodnim parkom, kjer raste pragozd, in Atlantikom. V zadnjem desetletju pa so številne gozdnate hribe nad njim opustošili razvojni projekti, rudarji, pridelovalci konoplje in proizvajalci oglja. Med njimi tudi gradnja luksuzne soseske Bio Barray znotraj parka. Ugotovitve preiskave v Sierri Leone posledično krčenje gozdov v narodnem parku označujejo za ekološko bombo.

Dvorci, zaradi katerih so v Sierri Leone posekali pragozd, se nahajajo v soseski Bio Barray, katere del je bil nezakonito zgrajen v goratem narodnem parku Western Area Peninsula, ki ga je vlada Sierre Leone predlagala za uvrstitev na seznam svetovne dediščine UNESCO. Vsaj 50 luksuznih hiš v Bio Barrayu je bilo zgrajenih ali pa se gradi znotraj meja parka na zemljišču, ki je bilo še leta 2019 deževni gozd, poroča AP.

Ameriški AP je pridobil rezultate preiskave nezakonite gradnje v tej afriški državi. V njej ugotavljajo, da so visoki vladni uradniki izdali dokumente o lastništvu zemljišč na zaščitenem območju. Med obiskom so novinarji AP ugotovili, da se gradnja kljub nelegalnosti nadaljuje.

Preiskava, ki so jo začeli leta 2022, je ugotavljala, kako je prišlo do nezakonitega posega in kakšne so posledice krčenja gozdov, h kateremu prispeva. Nad dvorci Bio Barray je namreč rezervoar, ki zagotavlja 90 % vode za prebivalce Freetowna. Vladna preiskava je pokazala, da bi lahko krčenje gozdov in druge človeške dejavnosti v narodnem parku povzročile alarmantno pomanjkanje vode.

Soseska Bio Barray v Sierri Leone
Soseska Bio Barray v Sierri Leone
FOTO: AP

Grožnjo predstavljajo tudi zemeljski plazovi. Eden od njih, ki se je leta 2017 zgodil na robu narodnega parka, je ubil več kot 1000 ljudi.

Vlada se popolnoma zaveda, kaj se dogaja, je za AP dejala Yvonne Aki-Sawyerr, županja prestolnice Freetown in okoljevarstvenica, ki se namerava potegovati za predsedniški stolček. Povedala je, da v naselju Bio Barray živijo vplivneži, ki smejo ignorirati zakon. "Preprosto so jim izdali dovoljenje," je dodala.

Ugotovitve preiskave so bile septembra 2022 vročene tamkajšnjim oblastem. Te so leto kasneje zapisale, da so bili v krčenje gozdov vpleteni ljudje na visokih položajih, brez drugih podrobnosti. Obljubljali so ukrepanje.

Vendar pa je analiza satelitskih posnetkov Bio Barrayja, ki jo je izvedla tiskovna agencija AP, pokazala, da nezakonite vile še vedno stojijo in da se gradnja nadaljuje. V mesecih po tej obljubi je nastalo še več novih stavb.

sierra leone gradnja pragozd

Mihac27
21. 02. 2026 16.03
Kdor ima denar je nad zakoni. Povsod isto.
bibaleze
