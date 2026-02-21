Posekali zeleni biser, tam pa so zrasle prestižne vile vplivnežev

Kjer se je nekoč bohotil pragozd, danes podobo kazijo velike hiše, ki nikakor ne sodijo v zeleno okolje. Glavno mesto Sierre Leone Freetown namreč leži med narodnim parkom, kjer raste pragozd, in Atlantikom. V zadnjem desetletju pa so številne gozdnate hribe nad njim opustošili razvojni projekti, rudarji, pridelovalci konoplje in proizvajalci oglja. Med njimi tudi gradnja luksuzne soseske Bio Barray znotraj parka. Ugotovitve preiskave v Sierri Leone posledično krčenje gozdov v narodnem parku označujejo za ekološko bombo.

Dvorci, zaradi katerih so v Sierri Leone posekali pragozd, se nahajajo v soseski Bio Barray, katere del je bil nezakonito zgrajen v goratem narodnem parku Western Area Peninsula, ki ga je vlada Sierre Leone predlagala za uvrstitev na seznam svetovne dediščine UNESCO. Vsaj 50 luksuznih hiš v Bio Barrayu je bilo zgrajenih ali pa se gradi znotraj meja parka na zemljišču, ki je bilo še leta 2019 deževni gozd, poroča AP.

Ameriški AP je pridobil rezultate preiskave nezakonite gradnje v tej afriški državi. V njej ugotavljajo, da so visoki vladni uradniki izdali dokumente o lastništvu zemljišč na zaščitenem območju. Med obiskom so novinarji AP ugotovili, da se gradnja kljub nelegalnosti nadaljuje.

Preiskava, ki so jo začeli leta 2022, je ugotavljala, kako je prišlo do nezakonitega posega in kakšne so posledice krčenja gozdov, h kateremu prispeva. Nad dvorci Bio Barray je namreč rezervoar, ki zagotavlja 90 % vode za prebivalce Freetowna. Vladna preiskava je pokazala, da bi lahko krčenje gozdov in druge človeške dejavnosti v narodnem parku povzročile alarmantno pomanjkanje vode.