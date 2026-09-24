Šija ob prihodu v ZDA na letališču pozdravila Trump in Melania

Predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump sta Ši Džinpinga in njegovo soprogo Peng Lijuan pričakala, ko sta izstopila iz letala, po rokovanju pa so poslušali himni obeh držav. Slovesnost na letališče v vojaškem oporišču Andrews je spremljal prelet ameriških vojaških letal.

Redek sprejem na letališču je začetek tridnevnega državnega obiska, ki bo v znamenju prizadevanj za umiritev napetosti med velesilama na področju trgovine, umetne inteligence in geopolitičnih vprašanj.

Sprejem je potekal brez posnetkov velikih televizijskih mrež, ki Trumpa bojkotirajo zaradi prepovedi dostopa trem medijem v Belo hišo.

Obisk Šija danes zajema uradni sprejem v Beli hiši, pogovore v Ovalni pisarni in državniško večerjo. V petek bo čajanka v Beli hiši, nato pa obisk Nacionalnega arhiva. Današnja slovesnost ob sprejemu v Beli hiši bo vključevala prelet vojaških letal in udeležbo skoraj 500 pripadnikov vojske. Zvečer bo Trump v Beli hiši za Šija s soprogo priredil državniško večerjo, na kateri bosta predsednika podala izjavo. Kitajski predsedniški par bo nato Trump s prvo damo Melanio v petek zjutraj gostil na čaju, skupaj bodo obiskali tudi Nacionalni arhiv.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je pred Šijevim prihodom sporočil, da sta ZDA in Kitajska podaljšali trgovinsko premirje, ki bi se izteklo 10. novembra. Po novem bo veljalo do 10. januarja, kar bo državama omogočilo več časa za pogajanja o trgovinskih in gospodarskih vprašanjih.