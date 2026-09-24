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Šija ob prihodu v ZDA na letališču pozdravila Trump in Melania

Washington, 24. 09. 2026 06.56 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Donald in Melania Trump sprejela Ši Džinpinga in njegovo soprogo

Ameriški predsednik Trump je v sredo zvečer osebno pričakal kitajskega predsednika Ši Džinpinga ob njegovem prihodu v ZDA na vojaškem letališču Andrews pri Washingtonu. ZDA in Kitajska sta medtem dosegli dogovor o podaljšanju trgovinskega premirja do 10. januarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump sta Ši Džinpinga in njegovo soprogo Peng Lijuan pričakala, ko sta izstopila iz letala, po rokovanju pa so poslušali himni obeh držav. Slovesnost na letališče v vojaškem oporišču Andrews je spremljal prelet ameriških vojaških letal. 

Redek sprejem na letališču je začetek tridnevnega državnega obiska, ki bo v znamenju prizadevanj za umiritev napetosti med velesilama na področju trgovine, umetne inteligence in geopolitičnih vprašanj.

Sprejem je potekal brez posnetkov velikih televizijskih mrež, ki Trumpa bojkotirajo zaradi prepovedi dostopa trem medijem v Belo hišo.

Obisk Šija danes zajema uradni sprejem v Beli hiši, pogovore v Ovalni pisarni in državniško večerjo. V petek bo čajanka v Beli hiši, nato pa obisk Nacionalnega arhiva. Današnja slovesnost ob sprejemu v Beli hiši bo vključevala prelet vojaških letal in udeležbo skoraj 500 pripadnikov vojske. Zvečer bo Trump v Beli hiši za Šija s soprogo priredil državniško večerjo, na kateri bosta predsednika podala izjavo. Kitajski predsedniški par bo nato Trump s prvo damo Melanio v petek zjutraj gostil na čaju, skupaj bodo obiskali tudi Nacionalni arhiv.

Ameriški finančni minister Scott Bessent je pred Šijevim prihodom sporočil, da sta ZDA in Kitajska podaljšali trgovinsko premirje, ki bi se izteklo 10. novembra. Po novem bo veljalo do 10. januarja, kar bo državama omogočilo več časa za pogajanja o trgovinskih in gospodarskih vprašanjih.

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Napetosti med državama so se lani močno zaostrile, ko je Trump začel uvajati carine na uvoz iz Kitajske, ki je odgovorila s podobnimi ukrepi in prenehala kupovati ameriške kmetijske pridelke. Nato se se nekaj časa ukvarjali z novimi carinami in premirji, Trump in Ši pa sta oktobra v Busanu dosegla širše trgovinsko premirje.

Pogovori Trumpa in Šija bodo poleg trgovine zajemali tudi umetno inteligenco, redke zemlje, Tajvan ter varnostna vprašanja in konflikte po svetu. Trump je potrdil, da bo ena od tem pogovorov tudi vojna z Iranom, ni pa dejal nič o tem, ali bo kitajskega kolega prosil, naj pomaga posredovati za mir v Ukrajini, k čemur ga je pozval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Med državama ostajajo odprta vprašanja glede ameriških izvoznih omejitev za napredne polprevodnike in čipe za umetno inteligenco. Kitajska trdi, da ti ukrepi njenim podjetjem omejujejo dostop do napredne tehnologije, ZDA pa Kitajsko obtožujejo omejevanja dobave nekaterih ključnih surovin.

Obisk je tretje srečanje Trumpa in Šija, odkar se je Trump vrnil v Belo hišo. Ši je v Washingtonu prvič po skoraj treh letih, njegov obisk pa je prvi državniški obisk kitajskega predsednika v ameriški prestolnici po več kot desetletju.

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