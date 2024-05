Sikorski jasen: Evropska obrambna industrija zaostaja

Sikorski je bil sicer glavna oseba pri vračanju Poljske v glavni tok evropske politike, saj so volitve oktobra lani pripeljale do nove koalicijske vlade in tudi konca osemletne vladavine desničarske nacionalistične stranke Zakon in pravičnost.

Sikorski je o svojih predlogih spregovoril tudi na srečanju z zunanjima ministroma Francije in Nemčije ob robu t.i. Weimarskega trikotnika, ki skoraj že velja za novo politično silo EU.

In četudi je Sikorski dejal, da Rusija dosega le majhne zmage, je vseeno opozoril na obrambne zmogljivosti Evrope. Poljska namreč za obrambo namenja štiri odstotke BDP-ja, ob tem pa je pozval druge države, naj nadoknadijo in povečajo svoj izdatek. "Očitno je, da Evropa zaostaja, obrambna, tehnološka in industrija baza EU pa trpijo zaradi dolgoletnega premajhnega vlaganja," je opozoril.

Poudaril je, da ruski predsednik Vladimir Putin za obrambo porabi kar 40 odstotkov BDP-ja in da bo njegova država sčasoma bankrotirala, ker gre preveč sredstev v vojsko. Sikorski sicer že veliko časa preučuje Putinove metode in dejanja. Tako je zdaj opozoril, da skuša ruski predsednik z uporabo tradicionalizma pridobiti desnico v Evropi in ZDA. "Je absurden vodja mednarodnega konservatizma. Govorimo namreč o polkovniku KGB, za božjo voljo," je bil oster Sikorski.