Razjarjena množica razbila avto in skušala rešiti vpoklicanega v vojsko

V Kamenec-Podolskem v Hmelniški regiji je prišlo do spopada, ko so predstavniki vojaškega urada za vpoklic sredi belega dne poskušali izvesti prisilni vpoklic. Po poročanju lokalnih virov so vojaški organi na silo v svoje vozilo zvlekli moškega, kar je sprožilo takojšnje ogorčenje bližnjih civilistov. Civilisti, ki so bili v bližini, so obkolili avto in mu poškodovali pnevmatike, da bi preprečili ugrabitev. Posnetek prikazuje, kako se je spopad začel še ob sončnem vremenu in se nadaljeval v večerne ure. Medtem ko se je situacija stopnjevala, se je na kraju dogodka zbralo približno sto domačinov. Ukrajinski uradniki so okoli nabornega vozila oblikovali obrambni kordon, da bi preostale uradnike zaščitili pred jezo množice.

Na dogajanje se je že odzval Regionalni center za novačenje (CCC), ki je v uradnem stališču na Telegramu obsodil "grobo oviranje zakonitih dejavnosti predstavnikov oboroženih sil Ukrajine". "Skupina državljanov, ki je štela približno 100 ljudi, je blokirala službeno vozilo mobilne alarmne skupine enega od teritorialnih centrov za novačenje in socialno podporo. Po razpoložljivih informacijah je bilo vozilo poškodovano (pnevmatike so bile prerezane), dejanja državljanov pa so kazala znake organiziranega odpora proti opravljanju uradnih dolžnosti predstavnikov oboroženih sil Ukrajine," so zapisali.

Odziv Regionalnega centra za rekrutacijo FOTO: Telegram icon-expand