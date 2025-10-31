Silovit naliv v New Yorku: dve žrtvi poplav

Včeraj koli 16:16 so newyorške oblasti izdale opozorilo pred poplavami za več mestnih okrožij, vključno z Brooklynom, Bronksom, Queensom in Manhattanom. V nekaj minutah je padlo približno en centimeter dežja. Ta nenadna in intenzivna količina padavin je sprožila hitre poplave, ki jih mestna infrastruktura ni mogla obvladovati.

V soseski Flatbush v Brooklynu je 39-letni moški po poročilih policije že zapustil zalito stanovanje, a se je vrnil, da bi rešil svoje pse. Gasilska enota ga je pozneje našla v poplavljeni sobi in ga prepeljala v bolnišnico Kings County, kjer je bil razglašen za mrtvega.

Približno pol ure kasneje je v Washington Heightsu v Manhattnu 43-letni moški, ki je delal na kotlu v poplavljeni kletni sobi, umrl zaradi električnega udara. Reševalci so ga izvlekli, vendar je bil mrtev že na kraju dogodka.

Identiteti pokojnih nista bili razkriti. Medicinski preiskovalec je začel preiskavo okoliščin smrti.

Voda je zalila številne kleti, prometnice in podzemne postaje. Zalilo je javni prevoz, številna vozila so se znašla do polovice potopljena.

Mestni urad je prebivalce opozoril, naj se izognejo poplavljenim območjem in se po potrebi premaknejo v višje lege.