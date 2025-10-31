Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Silovit naliv v New Yorku: dve žrtvi poplav

New York, 31. 10. 2025 11.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
6

Močan naliv je včeraj popoldne povzročil nenadne poplave v New Yorku, ki so preplavile ulice in javni promet. Umrli sta vsaj dve osebi. V nekaj minutah je padlo približno en centimeter dežja, poplavilo je tudi prometnice in več kletnih prostorov.

Včeraj koli 16:16 so newyorške oblasti izdale opozorilo pred poplavami za več mestnih okrožij, vključno z Brooklynom, Bronksom, Queensom in Manhattanom. V nekaj minutah je padlo približno en centimeter dežja. Ta nenadna in intenzivna količina padavin je sprožila hitre poplave, ki jih mestna infrastruktura ni mogla obvladovati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V soseski Flatbush v Brooklynu je 39-letni moški po poročilih policije že zapustil zalito stanovanje, a se je vrnil, da bi rešil svoje pse. Gasilska enota ga je pozneje našla v poplavljeni sobi in ga prepeljala v bolnišnico Kings County, kjer je bil razglašen za mrtvega.

Približno pol ure kasneje je v Washington Heightsu v Manhattnu 43-letni moški, ki je delal na kotlu v poplavljeni kletni sobi, umrl zaradi električnega udara. Reševalci so ga izvlekli, vendar je bil mrtev že na kraju dogodka.

Identiteti pokojnih nista bili razkriti. Medicinski preiskovalec je začel preiskavo okoliščin smrti.

Voda je zalila številne kleti, prometnice in podzemne postaje. Zalilo je javni prevoz, številna vozila so se znašla do polovice potopljena.

Mestni urad je prebivalce opozoril, naj se izognejo poplavljenim območjem in se po potrebi premaknejo v višje lege.

new york poplave zda kleti
Naslednji članek

Šok na letališču v Mumbaju: v prtljagi tihotapil dva gibona, eden poginil

Naslednji članek

Gaudijeva mojstrovina v Barceloni postala najvišja cerkev na svetu, njene rasti še ni konec

SORODNI ČLANKI

Washington Capitals na gostovanju ugnali New York Rangers

Nevaren trend: med 'surfanjem' na strehi podzemnega vlaka umrli dekleti

Letalo s krilom trčilo v pilotsko kabino drugega letala

Močna eksplozija zrušila del 20-nadstropne stolpnice v New Yorku

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
31. 10. 2025 14.28
nč bat,bo doni gardo poslou
ODGOVORI
0 0
Kruha in Iger
31. 10. 2025 14.21
+1
Pri nas je zadnji naliv uničil vaški kolovoz pa niste o tem nič poročali. Imamo mi dovolj svojih problemov za rešit in se be rabimo z drugimi ukvarjat.
ODGOVORI
1 0
25.maj
31. 10. 2025 14.07
pri petnajstih milionih, kaj pa je to
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
31. 10. 2025 14.16
-1
Pri vseh fentanilških, ki jih nese....
ODGOVORI
0 1
KR IS 2S
31. 10. 2025 13.20
+5
V nekaj minutah je padlo približno en centimeter dežja. Resno?
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
31. 10. 2025 14.18
Sliši se čisto možno. In to je tudi max, ki ga še NY kanalizacija sfolga.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330