Silovit potres stresel ruski Daljni vzhod, cunami grozi tudi ZDA

Na redko poseljenem ruskem polotoku Kamčatka so prebivalci regionalne prestolnice Petropavlovsk-Kamčatski po potresu zbežali na ulice, ruski mediji poročajo tudi o krajših izpadih elektrike in telefonskih omrežij. Zaradi potresa je bilo tam poškodovanih več ljudi, pričakujejo pa se tudi močni popotresni sunki.

Na ruskem otoku Sahalin so prebivalce ob obali že evakuirali, piše ruska tiskovna agencija Tass. Prav tako so po polotoku že udarili valovi cunamija, ki so dosegali višino do štirih metrov.

Območje ob obali ruskega Daljnega vzhoda je že pred 10 dnevi streslo več potresov, ki so jim sledila opozorila pred cunamiji, vendar so jih kasneje preklicali. Na ruskem polotoku Kamčatka se stikata pacifiška in severnoameriška tektonska plošča, zaradi česar je nevarnost potresov velika.