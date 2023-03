Silovit potres v Ekvadorju in Peruju, TV voditelji ob tresenju planili iz studia

V potresu, ki je v soboto prizadel Ekvador in Peru, je umrlo najmanj 14 ljudi, več je ranjenih, nastala pa je tudi velika gmotna škoda. Potres je imel po navedbah ameriških seizmologov magnitudo 6,8, epicenter je bil blizu kraja Balao ob meji med državama na globini 66 kilometrov. Na spletu se je pojavil tudi videoposnetek televizijskih voditeljev, ki so se ob poročanju javljali v živo. "O moj bog!" se sliši, preden so voditelji stekli iz studia.

Ameriški geološki inštitut je poročal o potresu z magnitudo približno 6,8 na obalni regiji Guaya, na katerem živi več kot tri milijone ljudi. Tuji mediji poročajo, da je v Ekvadorju umrlo 13 ljudi, o eni smrtni žrtvi pa poročajo iz Peruja. V Ekvadorju je bilo več ljudi ranjenih, vendar ni znano, koliko in ali je njihovo življenje ogroženo. Perujski premier Alberto Otárola je po poročanju Guardiana dejal, da je v potresu umrla štiriletna deklica, ko se je nanjo zrušila streha doma v regiji Tumbes na meji z Ekvadorjem. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Ekvadorski predsednik Guillermo Lasso je že prispel na območje potresa, napovedal podporo vlade, ljudi pa pozval, naj ostanejo mirni in naj upoštevajo navodila oblasti. Iz predsednikovega urada so ob tem sporočili, da so aktivirali vsa ministrstva ter da imajo zadostna gospodarska sredstva za takojšnjo sanacijo škode po potresu. Dodal je, da je 11 žrtev umrlo v obalni zvezni državi El Oro, dve pa v visokogorski zvezni državi Azuay. PREBERI ŠE Ekvador stresel potres z magnitudo 6,8 V mestu Cuenca je precej poškodovan zgodovinski center mesta, v okolici pa so zaradi plazov, ki so se sprožili, zaprte številne ceste. Glavnemu sunku je sledilo več šibkejših, eden z magnitudo 4,8, nevarnosti cunamija pa po navedbah pristojnih ni bilo. Prebivalec Machale Fabricio Cruz je povedal, da je bil v svojem stanovanju v tretjem nadstropju, ko je začutil močno tresenje in videl, da je njegov televizor padel na tla. Takoj je stekel na prosto: "Slišal sem, kako moji sosedje kričijo, bilo je zelo hrupno." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na spletu se je pojavil tudi videoposnetek, ki prikazuje tri televizijske voditelje, ki so ob potresu planili izza svoje studijske mize. Sprva so poskušali tresljaje zavreči kot manjši potres, a so kmalu pobegnili iz studia. En voditelj je nakazal, da bo oddaja prekinjena, drugi pa je ponovil: "Moj bog, moj bog." Zadnji velik potres, ki je prizadel Ekvador, je bil leta 2016, ko je umrlo 673 ljudi, škode je bilo za tri milijarde dolarjev.