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Silovit potres v Indoneziji zahteval smrtne žrtve

Džakarta, 15. 08. 2026 09.03 pred 2 urama 1 min branja 3

Avtor:
STA K.H.
Potres na indonezijskem otoku Flores

Indonezijski otok Flores je stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali. Potresu so sledili številni popotresni sunki.

Ameriška geološka služba (USGS) je magnitudo potresa ocenila na 7,7. Žarišče potresa je bilo okoli 70 kilometrov severozahodno od mesta Ende v osrednjem delu otoka Flores na globini približno 10 kilometrov pod površjem Zemlje.

Med popotresnimi sunki so imeli najmočnejši magnitudo 6,1 in 5,9. Po podatkih USGS na območju potresa živi okoli 1,5 milijona ljudi.

Po podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi.

Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Sprožili so tudi množično evakuacijo. Na varno so prepeljali več tisoč ljudi.

Zahodni del otoka Flores, vključno s turističnim središčem Labuan Bajo, je priljubljen med obiskovalci kot izhodišče za potapljanje in izlete v Narodni park Komodo, kjer živijo komodoški varani.

Flores je eden od več kot 17.000 otokov, ki sestavljajo Indonezijo. Država leži na t.i. pacifiškem ognjenem obroču, enem od seizmološko najbolj aktivnih območij na svetu, kjer so potresi in vulkanski izbruhi pogosti.

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KOMENTARJI3

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brezveze13
15. 08. 2026 10.50
ZANIMIVO KAJSE DOGAJA S PLANETOM pred deset leti se je govorilo o potresih ki so se dogajali tam nekje 1krat 2krat na leto in to so bile tudi manjše magniture nekje 4-5 danes poslušamo dnevo o potresih 7-8, po drugi strani pol sveta v plamenih druga pa plava res se je za vprašati če je še to naravno ali vodeno z človeško roko
Odgovori
-2
1 3
Slavko BabIč
15. 08. 2026 09.21
Malo preveč je že teh potresov! Ne mine dan, da kakšen ne bi bil katastrofalen!
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+4
4 0
Ramzess
15. 08. 2026 10.25
Takšni časi so, mnoge prerokbe in Biblija govorijo o tem času. Konec ene ere začetek druge, dvig frekvence, in tako dalje.
Odgovori
-1
1 2
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