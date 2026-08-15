Silovit potres v Indoneziji zahteval smrtne žrtve

Ameriška geološka služba (USGS) je magnitudo potresa ocenila na 7,7. Žarišče potresa je bilo okoli 70 kilometrov severozahodno od mesta Ende v osrednjem delu otoka Flores na globini približno 10 kilometrov pod površjem Zemlje.

Med popotresnimi sunki so imeli najmočnejši magnitudo 6,1 in 5,9. Po podatkih USGS na območju potresa živi okoli 1,5 milijona ljudi.

Po podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi.

Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Sprožili so tudi množično evakuacijo. Na varno so prepeljali več tisoč ljudi.

Zahodni del otoka Flores, vključno s turističnim središčem Labuan Bajo, je priljubljen med obiskovalci kot izhodišče za potapljanje in izlete v Narodni park Komodo, kjer živijo komodoški varani.

Flores je eden od več kot 17.000 otokov, ki sestavljajo Indonezijo. Država leži na t.i. pacifiškem ognjenem obroču, enem od seizmološko najbolj aktivnih območij na svetu, kjer so potresi in vulkanski izbruhi pogosti.