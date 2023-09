Silovit potres v Maroku, število žrtev raste

Potres na globini dobrih 18 kilometrov je območje stresel malo po 23. uri po lokalnem času, je sporočil ameriški geološki inštitut USGS. Tresenje tal so močno občutili tudi prebivalci obalnih mest Rabat, Casablanca in Essaouira, ki so se množično zatekli na ulice.

Po podatkih notranjega ministrstva je umrlo najmanj 296 ljudi, številke pa naj bi bile začasne. Številne smrtne žrtve naj bi potres terjal na težko dostopnih goratih predelih. Najmanj 153 ljudi je bilo poškodovanih, navedbe oblasti povzemajo tuje tiskovne agencije.