Ognjena fronta v Omišu dolga kar deset kilometrov

"Danes zjutraj so razmere nekoliko mirnejše, odprtega ognja ni več, vendar je veliko dima, na celotnem požarišču od Mimic do Omiša pa poteka gašenje manjših žarišč," je glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković povedal za Hrvaško radiotelevizijo. Tucaković je dodal, da je požar prišel do samega mesta Omiš, in ocenil, da so razmere precej slabe, saj je zgorelo in bilo poškodovanih veliko hiš. "O številkah ne morem govoriti. Uničenih je bilo veliko vozil. Najpomembneje je, da ni bilo smrtnih žrtev. 19 poškodovanih je oskrbela služba nujne medicinske pomoči. Pri evakuaciji prebivalcev je levji delež dela opravila policija skupaj s civilno zaščito, vključili pa so tudi Rdeči križ," je poudaril.

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"Iz zaledja Omiša smo videli, da je gorel celoten greben Omiške Dinare, v tistem trenutku pa je bil požarni pas dolg kar deset kilometrov. Gorela je celotna okolica mesta. Na ulicah je bilo na tisoče ljudi, ki so se pomikali proti evakuacijskemu centru. Vse skupaj je bilo precej apokaliptično," je povedala novinarka Nikolina Radić, ki je celo noč spremljala stanje na terenu. Dodala je, da so službe funkcionirale, ljudje v evakuacijskem centru so dobili vse kar so potrebovali. Gasilci so novinarki povedali, da ocenjujejo da je zagorelo do 500 avtomobilov in 50 hiš, nekatere deloma, nekatere v celoti. "Od Omiša do naselja Mediči, govorijo, da jo je redko katera hiša odnesla vsaj brez poškodovane strehe," je povedala. Kasneje je Tucaković potrdil, da je zgorelo 30 avtomobilov.

"Vso noč sem bil buden, bilo je grozljivo. To je huje kot v Splitu, česa takega ni doživel še nihče. Videla sem junaštvo gasilcev in policije, ki so množico ljudi spravili na varnejše mesto," je dejal župan, ki je za RTL povedal, da je skozi mesto proti izhodu bežalo tudi do 10.000 ljudi. V enem trenutku je nastal tudi prometni kolaps.

icon-chevron-right 1 21 icon-chevron-right Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu 24UR

Požar v Omišu 24UR









































Požar dosegel središče mesta

Strašen požar, ki je zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je ponoči razširil proti Omišu in zajel območja nad samim mestom ter se približal njegovemu središču. Ogenj je ogrozil številne hiše in objekte, del prebivalcev in turistov so evakuirali, s terena pa prihajajo posnetki velike materialne škode, pogorelih avtomobilov in objektov, poroča Net.hr. Zvečer je ogenj zajel travo, nizko rastje in borov gozd. Zagorelo je nad starim mestnim jedrom, ogenj pa se je spustil skoraj do streh hiš. Po besedah ljudi, ki so prišli s požarišča, se je požar razširil tudi na izletniško območje Radmanove mlinice, ki leži na drugi strani hriba. Prejeli so prijave o pogorelih hišah v naseljih Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići in Medići.

Na poti v Omiš je tudi ekipa 24ur, ki bo spremljala stanje na terenu.

Ogenj je ogrozil tudi kraje na severni strani. Gorel je celoten greben gore, ogenj pa se je spuščal proti Kučićem in Podašpilju. Na požarišču je bilo 286 gasilcev s 93 gasilskimi vozili. "Za nami je izjemno težka noč, razmere na območju od Lokve Rogoznice do Omiša so zahtevne," je dejal Tucaković in poudaril, da gre za enega najhujših požarov v zgodovini Hrvaške.

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Kot so poročali gasilci s terena danes zjutraj, je situacija malenkost boljša kot zvečer, a požar še ni v celoti pogašen. "Razmere so zelo slabe. Veliko je pogorelih hiš in avtomobilov," je dejal Lovro Barešić iz DVD Pakoštane, ki je na kraj prispel okoli polnoči z dvema voziloma in sedmimi ljudmi. "Mislim, da Hrvaška česa takega ne pomni. Apokalipsa. Veliko ljudi je bilo evakuiranih, tudi otrok in žensk. Vsak dan sem v tem poklicu, ampak to name res močno vpliva." Tucaković je ukazal izvedbo izredne napotitve gasilskih enot s celine na območje Lokve Rogoznice. Na požarišču v Lokvi Rogoznici in Omišu je bilo vso noč angažiranih 157 gasilcev in 44 gasilskih vozil, so povedali v županijskem gasilskem centru v Splitu. V Omiš so bili napoteni tudi štirje kanaderji, a so kasneje sporočili, da sta bila dva preusmerja na Pelješac, kjer je prav tako zagorelo.

V napotitev so vključene gasilske enote iz Koprivniško-križevske, Krapinsko-zagorske in Bjelovarsko-bilogorske županije ter mesta Zagreb. Pred tem so bile na požarišče v Lokvi Rogoznici napotene gasilske enote iz Zadarske, Šibensko-kninske in Dubrovniško-neretvanske županije. Zaradi požara je bil prekinjen tudi promet na Jadranski magistrali pri Lokvi Rogoznici, HAK pa je objavil, da je na omiški obvoznici (DC553) zaradi požara prepovedan promet v smeri Makarske.

icon-chevron-right 1 16 icon-chevron-right Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Silovit požar nad Omišem Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell































Več ljudi ranjenih

Zaradi poškodb, ki so jih utrpeli v požaru, so v splitskem kliničnem bolniškem centru (KBC) medicinsko pomoč skupno nudili 36 ljudem. Po opravljeni zdravstveni obravnavi so 14 pacientov hospitalizirali, preostale pa odpustili v domačo oskrbo, so sporočili iz KBC Split. Sedem pacientov je na oddelku intenzivne terapije in je življenjsko ogroženih, večinoma gre za opekline, preostali pa so hospitalizirani na bolnišničnih oddelkih. Gre za respiratorne težave in zlome. V Splitu so bili v dežurstvo vpoklicani vsi kirurgi. Po besedah glavnega gasilskega poveljnika sta bila dva gasilca huje poškodovana. Eden je utrpel poškodbo očesa, drugemu pa je počil bobnič.

Vso noč potekala evakuacija

Velik del ljudi so odpeljali v Split, v dvorano Gripe, del pa jih je ostal v dvorani Ribnjak v Omišu. Zelo veliko ljudi se je tudi javilo in ponudilo pomoč – postelje in vzmetnice, piše Net.hr.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell

Močan požar nad Omišem Bobo Pixsell



















Močić je za Net.hr povedal, da je do približno 2. ure ponoči na območje Omiša prispelo okoli 1000 ljudi z evakuiranih območij. "Ogenj je prišel tik do hiš, vendar se je nekoliko ustavil. Prišel je do predmestnih naselij Omiša, Nemire in Stanići, zdaj pa se vzpenja v gore. Gasilci branijo hiše in jim uspeva, vendar piha močan veter. Nekatere hiše so pogorele. Koliko jih je, je težko reči," je povedal. "Športna dvorana Ribnjak je polna. Prišli so splitski avtobusi podjetja Promet, ki ljudi vozijo v Split, v dvorano Gripe," je povedal splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. V evakuacijske centre so prispeli ljudje, ki jim je uspelo rešiti le denarnico in potni list, nekateri pa so ostali tudi brez tega.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar v Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell

Požar pri Omišu Bobo Pixsell























Nekaj sto ljudi je bilo evakuiranih s čolni, evakuacijo pa je organizirala pristaniška kapitanija. Na območju je bil tudi gospodarski minister Ante Šušnjar in obiskal požarišče, kjer je ogromno pogorelih avtomobilov. Hrvaški gasilci so sporočili, da je v pristanišču Omiš za morebitni prevoz evakuiranih v pripravljenosti ladja hrvaške mornarice. Pogrešana je tuja turistka, ki je bežala v avtomobilu in trenutno poteka iskalna akcija.

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