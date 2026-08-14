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Zgodba se razvija

Ognjena fronta v Omišu dolga kar deset kilometrov

Omiš, 14. 08. 2026 06.25 pred 5 urami 6 min branja 54

Avtor:
Nicol Vujović STA
Silovit požar nad Omišem

Požar, ki je zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je umiril, pogorelo je med 900 in 1000 hektarov površine, evakuirali so okoli tisoč ljudi, škodo pa bo treba še oceniti. Požar je gasilo več kot 200 gasilcev iz cele države, dva sta poškodovana. Na kraj so prispeli tudi štirje kanaderji, ki so bili kasneje preusmerjeni na Pelješac. Nekaj ljudi je pogrešanih, po neuradnih informacijah so ostali v objektih, ki jih je zajel požar.

"Danes zjutraj so razmere nekoliko mirnejše, odprtega ognja ni več, vendar je veliko dima, na celotnem požarišču od Mimic do Omiša pa poteka gašenje manjših žarišč," je glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković povedal za Hrvaško radiotelevizijo.

Tucaković je dodal, da je požar prišel do samega mesta Omiš, in ocenil, da so razmere precej slabe, saj je zgorelo in bilo poškodovanih veliko hiš. "O številkah ne morem govoriti. Uničenih je bilo veliko vozil. Najpomembneje je, da ni bilo smrtnih žrtev. 19 poškodovanih je oskrbela služba nujne medicinske pomoči. Pri evakuaciji prebivalcev je levji delež dela opravila policija skupaj s civilno zaščito, vključili pa so tudi Rdeči križ," je poudaril. 

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"Iz zaledja Omiša smo videli, da je gorel celoten greben Omiške Dinare, v tistem trenutku pa je bil požarni pas dolg kar deset kilometrov. Gorela je celotna okolica mesta. Na ulicah je bilo na tisoče ljudi, ki so se pomikali proti evakuacijskemu centru. Vse skupaj je bilo precej apokaliptično," je povedala novinarka Nikolina Radić, ki je celo noč spremljala stanje na terenu. Dodala je, da so službe funkcionirale, ljudje v evakuacijskem centru so dobili vse kar so potrebovali.

Gasilci so novinarki povedali, da ocenjujejo da je zagorelo do 500 avtomobilov in 50 hiš, nekatere deloma, nekatere v celoti. "Od Omiša do naselja Mediči, govorijo, da jo je redko katera hiša odnesla vsaj brez poškodovane strehe," je povedala. Kasneje je Tucaković potrdil, da je zgorelo 30 avtomobilov.

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"Vso noč sem bil buden, bilo je grozljivo. To je huje kot v Splitu, česa takega ni doživel še nihče. Videla sem junaštvo gasilcev in policije, ki so množico ljudi spravili na varnejše mesto," je dejal župan, ki je za RTL povedal, da je skozi mesto proti izhodu bežalo tudi do 10.000 ljudi. V enem trenutku je nastal tudi prometni kolaps.

Požar dosegel središče mesta

Strašen požar, ki je zvečer izbruhnil v Lokvi Rogoznici, se je ponoči razširil proti Omišu in zajel območja nad samim mestom ter se približal njegovemu središču. Ogenj je ogrozil številne hiše in objekte, del prebivalcev in turistov so evakuirali, s terena pa prihajajo posnetki velike materialne škode, pogorelih avtomobilov in objektov, poroča Net.hr. Zvečer je ogenj zajel travo, nizko rastje in borov gozd.

Zagorelo je nad starim mestnim jedrom, ogenj pa se je spustil skoraj do streh hiš. Po besedah ljudi, ki so prišli s požarišča, se je požar razširil tudi na izletniško območje Radmanove mlinice, ki leži na drugi strani hriba. Prejeli so prijave o pogorelih hišah v naseljih Ivašnjak, Staro Selo, Pod Vajle, Nemira, Stanići in Medići.

Na poti v Omiš je tudi ekipa 24ur, ki bo spremljala stanje na terenu.
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Ogenj je ogrozil tudi kraje na severni strani. Gorel je celoten greben gore, ogenj pa se je spuščal proti Kučićem in Podašpilju. Na požarišču je bilo 286 gasilcev s 93 gasilskimi vozili.

"Za nami je izjemno težka noč, razmere na območju od Lokve Rogoznice do Omiša so zahtevne," je dejal Tucaković in poudaril, da gre za enega najhujših požarov v zgodovini Hrvaške.

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Kot so poročali gasilci s terena danes zjutraj, je situacija malenkost boljša kot zvečer, a požar še ni v celoti pogašen.

"Razmere so zelo slabe. Veliko je pogorelih hiš in avtomobilov," je dejal Lovro Barešić iz DVD Pakoštane, ki je na kraj prispel okoli polnoči z dvema voziloma in sedmimi ljudmi. "Mislim, da Hrvaška česa takega ne pomni. Apokalipsa. Veliko ljudi je bilo evakuiranih, tudi otrok in žensk. Vsak dan sem v tem poklicu, ampak to name res močno vpliva."

Tucaković je ukazal izvedbo izredne napotitve gasilskih enot s celine na območje Lokve Rogoznice. Na požarišču v Lokvi Rogoznici in Omišu je bilo vso noč angažiranih 157 gasilcev in 44 gasilskih vozil, so povedali v županijskem gasilskem centru v Splitu. 

V Omiš so bili napoteni tudi štirje kanaderji, a so kasneje sporočili, da sta bila dva preusmerja na Pelješac, kjer je prav tako zagorelo.

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V napotitev so vključene gasilske enote iz Koprivniško-križevske, Krapinsko-zagorske in Bjelovarsko-bilogorske županije ter mesta Zagreb. Pred tem so bile na požarišče v Lokvi Rogoznici napotene gasilske enote iz Zadarske, Šibensko-kninske in Dubrovniško-neretvanske županije.

Zaradi požara je bil prekinjen tudi promet na Jadranski magistrali pri Lokvi Rogoznici, HAK pa je objavil, da je na omiški obvoznici (DC553) zaradi požara prepovedan promet v smeri Makarske.

Več ljudi ranjenih

Zaradi poškodb, ki so jih utrpeli v požaru, so v splitskem kliničnem bolniškem centru (KBC) medicinsko pomoč skupno nudili 36 ljudem. Po opravljeni zdravstveni obravnavi so 14 pacientov hospitalizirali, preostale pa odpustili v domačo oskrbo, so sporočili iz KBC Split.

Sedem pacientov je na oddelku intenzivne terapije in je življenjsko ogroženih, večinoma gre za opekline, preostali pa so hospitalizirani na bolnišničnih oddelkih. Gre za respiratorne težave in zlome.

V Splitu so bili v dežurstvo vpoklicani vsi kirurgi.

Po besedah glavnega gasilskega poveljnika sta bila dva gasilca huje poškodovana. Eden je utrpel poškodbo očesa, drugemu pa je počil bobnič.

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Vso noč potekala evakuacija

Velik del ljudi so odpeljali v Split, v dvorano Gripe, del pa jih je ostal v dvorani Ribnjak v Omišu. Zelo veliko ljudi se je tudi javilo in ponudilo pomoč – postelje in vzmetnice, piše Net.hr. 

Močić je za Net.hr povedal, da je do približno 2. ure ponoči na območje Omiša prispelo okoli 1000 ljudi z evakuiranih območij. "Ogenj je prišel tik do hiš, vendar se je nekoliko ustavil. Prišel je do predmestnih naselij Omiša, Nemire in Stanići, zdaj pa se vzpenja v gore. Gasilci branijo hiše in jim uspeva, vendar piha močan veter. Nekatere hiše so pogorele. Koliko jih je, je težko reči," je povedal.

"Športna dvorana Ribnjak je polna. Prišli so splitski avtobusi podjetja Promet, ki ljudi vozijo v Split, v dvorano Gripe," je povedal splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. V evakuacijske centre so prispeli ljudje, ki jim je uspelo rešiti le denarnico in potni list, nekateri pa so ostali tudi brez tega.

Nekaj sto ljudi je bilo evakuiranih s čolni, evakuacijo pa je organizirala pristaniška kapitanija. Na območju je bil tudi gospodarski minister Ante Šušnjar in obiskal požarišče, kjer je ogromno pogorelih avtomobilov.

Hrvaški gasilci so sporočili, da je v pristanišču Omiš za morebitni prevoz evakuiranih v pripravljenosti ladja hrvaške mornarice.

Pogrešana je tuja turistka, ki je bežala v avtomobilu in trenutno poteka iskalna akcija.

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Premier Andrej Plenković: Mislim, da so bili izvedeni maksimalni napori

"Požar je bil tako hiter, da se je situacija, kolikor sem razumel, razvijala iz minute v minuto, ob orkanskem vetru. Menim, da so bili izvedeni maksimalni napori," je dejal Plenković na zasedanju kriznega štaba.

Poudaril je, da so vse službe vključene v delo kriznega štaba in da se odločitve sprejemajo v realnem času. Če bo potrebno, bodo aktivirali tudi dodatne sile, vključno z vojsko, Hrvaškimi cestami in drugimi službami.

Na vprašanje o morebitnem vzroku požara Plenković ni želel ugibati. "Vprašali smo ministra za notranje zadeve, vendar je treba policiji pustiti, da v ustreznem času oceni situacijo," je dejal.

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KOMENTARJI54

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
14. 08. 2026 12.26
Po viru: "Po viru: "Verjetno o tem ne veste veliko, saj to še ni splošno znano, vendar je bilo financiranje za (SAI) ali vbrizgavanje stratosferskega aerosola oktobra 2025 začelo se je vbrizgavati aerosole v stratosfero. Bilo je kratko poročanje o tem, ki je prikazovalo fante v srebrnih zaščitnih oblekah, ki so v nebo na južni obali brizgali ogromne topove. Ne trdim, da je to povezano z najtoplejšim poletjem doslej, ali da namerno eksperimentirajo s podnebjem ali kaj podobnega ... Ne, vsekakor ne. Tukaj je kratek izvod informacij: terenski poskus v Združenem kraljestvu. Maja 2025 je britanska Agencija za napredne raziskave in izume (ARIA) napovedala 45 milijonov funtov financiranja za 21 raziskovalnih projektov ohlajanja podnebja. Ta pobuda vključuje manjše poskuse na prostem, vendar uradniki poudarjajo, da se ti poskusi osredotočajo na majhno atmosfersko dinamiko in dinamiko delcev in ne na aktivno, obsežno stratosfersko sejanje. "Nekateri znanstveniki, ki nasprotujejo poskusom, so opozorili, da bi učinki lahko povzročili zmanjšano količino padavin in hudo sušo, kar bi povzročilo pomanjkanje hrane." Agencija za izume (ARIA) je napovedala 45 milijonov funtov financiranja za 21 raziskovalnih projektov Posodobitev: Projekt Stratosferski aerosolni prevoz in nukleacija (SATAN) prav tako počne to in ja, tako se resnično imenuje!"
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
14. 08. 2026 12.18
Pa kajvsmo mi hrvaška?Prve 4 novice o hr..
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+1
1 0
vsak dan
14. 08. 2026 12.11
!!!!!!Veliko ljudi je bilo evakuiranih, tudi otrok in žensk. !!!!!! DA kaj takšnega napiše novinar danes, se pa je res za povprašat po njegovem zdravstvenem stanju! A niso ženske pa otroci tudi ljudje????
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
14. 08. 2026 11.57
A so apartmani ostali celi potem bo že denar za obnovo.Cene gor turisti bodo plačali.
Odgovori
+0
1 1
dark Cat
14. 08. 2026 11.51
Zdej pa je materiala iz hrvaske......bo za nekaj prihodnjih dni
Odgovori
+1
1 0
Saul Goodman
14. 08. 2026 11.18
Zgleda kot Rusija te dni...
Odgovori
+0
2 2
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.08
zakaj so vse prve novice v sloveniji iz hrvaške in nobena na našem ozemlju?
Odgovori
+3
3 0
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.09
recimo, prva novica bi mogla biti kristjan čeh, ko je včeraj zvečer osvojil zlato za slovenijo na evropskem prvenstvu
Odgovori
+4
4 0
Colgate
14. 08. 2026 10.54
Uh, to je bilo pa hudo
Odgovori
0 0
_endrug
14. 08. 2026 10.46
Groza, a tri vzporedne novice. A ne morete to združiti in raje bolj obširno napisati?
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
14. 08. 2026 11.52
Take se dela scena...
Odgovori
+1
1 0
Soraja
14. 08. 2026 10.44
1491348828940 zaustaviti požar pri Omišu, 938179 hitra pomoč, 4748132148 takojšnji konec negativnosti, 71931 zaščita
Odgovori
0 0
Hahahhaha
14. 08. 2026 10.16
Pozar ni naravni pojav..V argentini so tudi požgali PATAGONIJO..DOBRO JE ZNANO KDO JE TO NAREDIL.
Odgovori
+0
3 3
Respublica Butalis
14. 08. 2026 10.08
Groza. Samo, da ni smrtnih žrtev. Narava se sama sanira. Vse ostalo bo žal (spet) na plečih Dalmatinov.
Odgovori
+0
2 2
mojcd
14. 08. 2026 09.59
Se je umiril ali so gorele hiše v mestu? Spet pompozen naslov
Odgovori
-1
3 4
rok1211
14. 08. 2026 09.56
resna stvar..skoraj kot tako ko je Kras gorel pri nas, samo takrat nobenega hrvata ni zanimalo, zdaj pa vse slovence.
Odgovori
-2
7 9
Kdorkoli
14. 08. 2026 10.10
Saj zato so nam poslali letala na pomoć.
Odgovori
+8
8 0
ne rabimo predsednika
14. 08. 2026 10.19
Hrvaška letala za gašenje (kanaderji) so odigrala ključno vlogo predvsem med zgodovinskim, največjim požarom na Krasu leta 2022. Ker Slovenija takrat še ni imela lastnih namenskih letal za gašenje, sta sosednji Hrvaška in Italija priskočili na pomoč s svojimi zračnimi silami. Hrvaška letala so bila ključna za gašenje teh nedostopnih in nevarnih območij.
Odgovori
+7
7 0
Kaveljc
14. 08. 2026 09.45
Vsi strokovanjaki ugotavljajo, kako globalno segrevanje ogroža svet zaradi suš, poplav, možnega dviga morij zaradi topljenja ledenikov, zanemarjajo pa se katastrofalni požari. Tega bo žal vedno več, predvsem v sredozemskih državah zaradi mediteranskega podnebja z vročimi poletji , ko je zelo malo padavin. Naslednji problem je sredozemsko rastlinstvo, makija, borovci in drugi sredozemski iglavci, ko zagorijo, je pożar skoraj nemogoče ustaviti. V Španiji, na Portugalskem, v Italiji, Grčiji, na jugu Francije, v sosednji Hrvaški, Albaniji itd. bo žal v prihodnosti vedno več požarov. Množični turizem tudi ni nedolžen pri požarih, saj ogromna potrošnja vode v turističnih krajih zmanjšuje zaloge vode, ki jo že tako ali tako primanjkuje. EU bi absolutno morala zelo povečati floto kanaderjev za boj proti ognju, ker razni hellikopterji in druga letala niso v obmorskih drżavah tako učinkoviti , ta letala pa zajemajo direktno morsko vodo in v brisanem letu je učinek bistveno večji kot pri drugih letalih in helikopterju.
Odgovori
+0
5 5
galeon
14. 08. 2026 09.50
Nakup letal ne bo nikol preprečil požarov. Si udaril mimo do konca, ker vidiš samo eno sliko.
Odgovori
-4
3 7
jugatneme
14. 08. 2026 09.57
Odlično napisano, toda to vse je del kurative, pomembna je že preventiva. Kot prvo, veliko vprašanje je koliko od teh požarov je podtaknjenih in koliko od teh požarov je zakrivila človeška malomarnost - kadilci mečejo svoje čike vsepovsod, tudi razbitega stekla je kar nekaj naokoli (vzrok požara), roštilj pa ja mora biti ob morju (previsok ogenj ali še tleča/nepogašena žerjavica). Strokovnjaki pravijo, da od 10 požarov v naravi jih je kar 9 iz malomarnosti ljudi.
Odgovori
+8
8 0
Sajkoslav
14. 08. 2026 09.30
To migrantje podtikajo
Odgovori
+1
9 8
armenius
14. 08. 2026 09.32
ne klati neumnosti
Odgovori
-3
5 8
Uporabnik1935308
14. 08. 2026 12.24
Ti pa si ena velika ovca
Odgovori
0 0
koral45
14. 08. 2026 09.30
Za piromane katere se ujame, najmanj javno objaviti ime in priimek, nacionalnost, poleg drugih sankcij. Zaradi takšnih umirajo ljudje, da materialne škode ne omenjam.
Odgovori
+9
9 0
galeon
14. 08. 2026 09.18
Gasilci gasijo hosto kjer ni nobene škode, zraven pa gorijo hiše. Nikol ne bom razumel tega.
Odgovori
-12
2 14
MESE?AR
14. 08. 2026 09.22
Po hosti se požar širi do hiš....
Odgovori
+5
6 1
galeon
14. 08. 2026 09.28
Zavaruje se hiše, podre vsa drevesa okoli. Zaneti nasprotni požar in mesto je rešeno.
Odgovori
-4
1 5
galeon
14. 08. 2026 09.29
Mešetar si zdaj kaj bolj pameten.
Odgovori
-3
2 5
Respublica Butalis
14. 08. 2026 10.11
Pozabil si na veter…
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1935308
14. 08. 2026 12.25
Madona, pa imamo super gasilca, kavčarja nevednega...
Odgovori
0 0
bb996
14. 08. 2026 09.17
Sigurni je srb kriv.
Odgovori
-1
3 4
Špica
14. 08. 2026 09.18
umiri se bb996 ...
Odgovori
+0
2 2
poper00
14. 08. 2026 08.56
Lani prav tako ogromen požar nekoliko bolj stran od Omiša proti splitu.Bil je podtaknjen saj je ob istem času zagorelo na 5 mestih.
Odgovori
+7
7 0
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