Silovit požar v tovarni kemikalij v Illinoisu: odjeknilo več eksplozij

Gasilci so v krogu dveh kilometrov okrog tovarne odredili evakuacijo, ki je zajela nekaj 100 ljudi iz okrog 150 okoliških hiš. Poveljnik gasilcev kraja Rockton z nekaj manj kot 8000 prebivalci Kirk Wilson je dejal, da so požar omejili, vendar ga bodo pustili, da pogori do konca. To bo trajalo več dni.