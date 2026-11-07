Silovit ruski napad na Kijev, poškodovan most čez Dneper

"Zaradi nočnega napada sovražnika so bili poškodovani energetski objekti v regijah Kijev in Žitomir. Razmere glede oskrbe z energijo v prestolnici so izredno težke," je na omrežju Telegram navedel Vitalij Kličko . Po njegovih besedah škoda na napadenih objektih vpliva na delovanje sistema ogrevanja in oskrbe z vodo v mestu.

Poleg energetske infrastrukture je bil v napadih poškodovan tudi Severni most - eden od mostov čez reko Dneper, ki povezujejo vzhodni in zahodni del Kijeva. Kot je pojasnil Kličko, obseg škode še ocenjujejo.

V napadih naj bi bilo sicer ranjenih pet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupno je ruska vojska za napade v Kijevu in okolici uporabila okrog 30 balističnih in manevrirnih raket. Ukrajinska zračna obramba zaradi pomanjkanja prestreznikov ni uspela prestreči velike večine ruskih izstrelkov.

Medtem so ukrajinske sile z manevrirnimi raketami, najverjetneje tipa Neptun, napadle obrat za proizvodnjo komponent za ruske balistične in protiletalske rakete v mesto Orjol. Po napadu je izbruhnil velik požar.