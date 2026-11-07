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Silovit ruski napad na Kijev, poškodovan most čez Dneper

Kijev, 07. 11. 2026 10.31 pred 24 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.V. STA
Ruski raketni napad

Ruske sile so napadle energetske objekte v Kijevu, okoliški regiji in sosednji regiji Žitomir, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Po njegovih besedah škoda na objektih vpliva na oskrbo z energijo in vodo v mestu. V napadih je bil poškodovan tudi kijevski Severni most čez reko Dneper.

"Zaradi nočnega napada sovražnika so bili poškodovani energetski objekti v regijah Kijev in Žitomir. Razmere glede oskrbe z energijo v prestolnici so izredno težke," je na omrežju Telegram navedel Vitalij Kličko. Po njegovih besedah škoda na napadenih objektih vpliva na delovanje sistema ogrevanja in oskrbe z vodo v mestu.

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Poleg energetske infrastrukture je bil v napadih poškodovan tudi Severni most - eden od mostov čez reko Dneper, ki povezujejo vzhodni in zahodni del Kijeva. Kot je pojasnil Kličko, obseg škode še ocenjujejo.

V napadih naj bi bilo sicer ranjenih pet ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupno je ruska vojska za napade v Kijevu in okolici uporabila okrog 30 balističnih in manevrirnih raket. Ukrajinska zračna obramba zaradi pomanjkanja prestreznikov ni uspela prestreči velike večine ruskih izstrelkov. 

Medtem so ukrajinske sile z manevrirnimi raketami, najverjetneje tipa Neptun, napadle obrat za proizvodnjo komponent za ruske balistične in protiletalske rakete v mesto Orjol. Po napadu je izbruhnil velik požar.

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kijev rusija napad

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KOMENTARJI5

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zurc
07. 11. 2026 10.56
to nesmiselno vojno lahko ustavi samo kuhar ,enega je ža pospravil ,ker se je premislil,kuhar
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
07. 11. 2026 10.56
Rusi jih meljejo kot lešnike, Evropa pa še vedno vztraja v zavoženi politiki. Namesto, da bi v Rusiji prepoznala najboljšega možnega zaveznika v miru in vojni, zaradi interesov nekaj posameznikov postavlja na kocko življenja 400 milijonov Evropejcev. To ni naša vojna.
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+1
1 0
tron3
07. 11. 2026 10.55
Ta Rusk so do sedaj uporabili 15% svoje vojaške moči, seda pa se bo šlo malo bolj zares, ker bodo uporabili 30% svoje vojaške moči!!!
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+1
1 0
Customer1
07. 11. 2026 10.42
Kdor misli, da bodo Rusi nehali, se moti. Da to dejstvo sprejemaš, zadostuje pet minut branja zgodovine. Ampak bedasti Zahod ni sposoben niti tega.
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+6
7 1
anatomija
07. 11. 2026 10.53
Zato je potrebno Ruske naciste uničiti. Le tako bomo varni
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-3
0 3
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