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Silovit ruski napad na nakupovalno središče, med ranjenimi tudi otroci

Pavlohrad, 11. 09. 2026 06.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Po napadu v Pavlohradu

V ruskem napadu z dronom na nakupovalno središče v Pavlohradu, mestu v Dnipropetrovski oblasti, je bilo ubitih pet ljudi, še 67 pa ranjenih. Poškodovana so tudi trgovina in vozila, napad se je zgodil podnevi, ko so bile "ulice polne ljudi," je povedal ukrajinski notranji minister Ivan Vihivski.

Posnetki, ki jih je objavila ukrajinska državna služba za izredne razmere, prikazujejo gasilce, ki z vodnimi curki gasijo goreča vozila, medtem ko ulico v Pavlohradu prekrivajo oblaki dima. Regionalni guverner Oleksandr Hanža je v objavi na Telegramu navedel, da je med 67 ranjenimi tudi osem otrok.

"Rusi so z droni ubijali ljudi, ki so preprosto stali v bližini nakupovalnih središč," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in izrazil sožalje družinam ubitih.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je napad z droni označil za "taktiko prisile". "Rusija verjame, da lahko z neusmiljenimi napadi na civiliste izčrpa Ukrajince in Ukrajino prisili v popuščanje," je opozoril.

Pavlohrad, pomembno logistično središče v bližini osrednjega mesta Dnipro, je bil že večkrat tarča silovitih napadov. V napadu na tamkajšnja skladišča prejšnji mesec sta bili ubiti dve osebi.

Poleg Pavlohrada sta bili ta teden tarči ruskih zračnih napadov še dve drugi nakupovalni središči, eno v mestu Zaporožje in drugo v mestu Sumi.

Ukrajinske oblasti pravijo, da sta bila v sredinem ruskem napadu z dronom na nakupovalno središče v Sumiju ubita dva človeka, 20 pa jih je bilo ranjenih. V četrtek naj bi bilo v ruskem zračnem napadu v Sumiju ranjenih še osem ljudi, med njimi trije otroci. V Zaporožju, prestolnici istoimenske regije, ki si jo je Rusija kmalu po začetku invazije delno priključila, je bilo v ponedeljek nakupovalno središče skoraj v celoti uničeno, so sporočili lastniki. Vendar je bilo nakupovalno središče ob napadu zaprto, zato po doslej znanih podatkih ni bilo žrtev.

Droni iz Ukrajine v Rusijo

Rusija je medtem poročala o ukrajinskem napadu z dronom na letoviško mesto Soči, ki se je zgodil v noči na sredo. V njem je bilo ranjenih 28 ljudi, ukrajinskim napadom pa so pripisali tudi še tri smrtne žrtve.

Tudi nakupovalna središča na območjih Ukrajine, ki so pod ruskim nadzorom, so bila tarča napadov. V ponedeljek so tako poročali o ukrajinskem napadu z dronom na nakupovalno središče v pristaniškem mestu Mariupol v Doneški oblasti, do napada pa je prejšnji mesec prišlo tudi v mestu Doneck.

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Ruske oblasti so v četrtek poročale, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom na mesto Novi Oskol v Belgorodski oblasti ubit en človek, šest pa jih je bilo ranjenih.

Prav tako so sporočili, da sta bili v ukrajinskem napadu na avtomobil v delu Zaporoške oblasti pod ruskim nadzorom v sredo ubiti 15-letni deklici, ranjeni pa so bili še šestletni otrok in dve ženski. V ločenem napadu na civilni tovornjak v isti regiji je bil ubit moški.

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