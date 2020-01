Silovit snežni vihar ohromil Kanado in več zveznih držav v ZDA

Že od petka se morajo prebivalci novofundlandske prestolnice St. John dobesedno izkopavati iz svojih hiš. Prebivalci mesta, nad katerim se narava sicer pogosto znese, hujšega snežnega viharja ne pomnijo. "Tukaj živim že 26 let. Nikoli še ni bilo tako hudo. Nikoli," je povedal eden od domačinov.

Nevihta je ponekod nanesla skoraj meter snega, veter je s 160 kilometri na uro uničil tudi večino električne napeljave, brez elektrike je tako ostalo približno 20.000 domov. "Vsi ti faktorji so prispevali k temu, da smo razglasili izredno stanje, dokler nam ne uspe vsega počistiti in odpreti cest," je dejal župan St. Johna Danny Breen.

Vihar je ohromil tudi 30 ameriških zveznih držav, najhuje je na severozahodu. "Ne moremo poklicati policistov, reševalcev ali gasilcev. Zmanjkuje nam zalog, nimamo vode,"je povedal eden od prebivalcev na tem območju.

V obeh državah so številna letališča, šole, trgovine in bolnišnice do nadaljnjega zaprte. Ponekod smejo na ceste le intervencijska vozila in snežni plugi. Če se do naslednjega tedna razmere ne bodo umirile, pa bo na pomoč priskočila še vojska.