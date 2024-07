Silovit zračni napad na Dnipro zahteval več življenj

Zelenski je izrekel sožalje družinam in prijateljem žrtev napada v Dnipru. Zaveznike je znova pozval, naj okrepijo dobavo sistemov zračne obrambe in raket dolgega dosega. "Svet lahko zaščiti življenja, za to pa je potrebna odločnost voditeljev," je dodal.

Vodja sveta regije Dnipropetrovsk Mikola Lukašuk je na družbenih omrežjih objavil fotografije iz Dnipra, na katerih je bilo videti več poškodovanih stavb. "Tako je zdaj videti eno od mestnih nakupovalnih središč. Uničeni so bili avtomobili in okna, zadeta pa je bila tudi bencinska črpalka," je dejal.