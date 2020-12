Silovita eksplozija stresla središče Nashvilla

Po podatkih policije je eksplozija odjeknila v vozilu. Lokalni mediji poročajo, da naj bi šlo za priklopnik. Preiskavo je začela tudi zvezna policija FBI, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V eksploziji so zoglenele fasade poslopij in površine ulic v središču mesta, ki je polno trgovin, podjetij, restavracij in barov. Čutili so jo nekaj ulic daleč. Odjeknila je danes ob 6.30 po lokalnem času, ko so bile ulice večinoma prazne.