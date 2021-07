V dubajskem pristanišču odjeknila silovita eksplozija

Eksplozija je sprožila udarni val, ki se je razširil skozi mesto Dubaj. Številni so poročali o tresenju sten in o ogromnem plamenu, ki se je dvigal visoko v nebo. Eksplozija je bila tako močna, da jo je bilo moč zaznati iz vesolja.

Na prizorišče so prihitele številne gasilske enote, po dobrih dveh urah in pol pa so uspeli požar omejiti. Kot so sporočile lokalne oblasti, je požar izbruhnil na manjši tovorni ladji, z zgolj 140 kontejnerji. Po podatkih strani MarineTraffic, ki sledi ladjam, gre najverjetneje za ladjo Ocean Trader, registrirano v vzhodnoafriški otoški državi Komori.