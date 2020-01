Silovita eksplozija v kemični tovarni

Oblasti so pozvale okoliške prebivalce, naj se zaradi dima do nadaljnjega zadržujejo v zaprtih prostorih. Predstavniki civilne zaščite so kasneje sporočili, da za zdaj nimajo indicev, da bi bil zrak v okolici tovarne strupen.

Do eksplozije je prišlo nekaj pred 19. uro, so sporočili katalonski gasilci. Po navedbah očividcev je bilo eksplozijo mogoče slišati več kilometrov daleč. Posnetki prikazujejo silovito eksplozijo, nato pa tovarno zajame velik požar. Nad območjem se vije oblak dima.

V boj z ognjem so poslali 24 gasilskih brigad, ki so sporočile, da so požar povečini že ukrotile. Zaradi dogodka so zaprli štiri okoliške ceste, ki pa so jih že ponovno odprli za promet.

Eksplozija je odjeknila v tovarni španske družbe Iqoxe. V njej proizvajajo etilenoksid, ki se uporablja pri izdelavi čistil in topil. V kemijskem parku v Tarragoni ima sicer svoje obrate več kemijskih podjetij, med njimi tudi nemški Basf.