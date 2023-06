Silovita eksplozija v Parizu: plameni in uničenje, v kritičnem stanju več oseb

V francoski prestolnici je odjeknila silovita eksplozija, zaradi česar so plameni zajeli več stavb na območju, so sporočili lokalni uradniki. Ranjenih je 16 oseb, v kritičnem stanju pa jih je najmanj sedem. "Po eksploziji smo prišli ven in videli ruševine. Mislili smo, da gre za napad," trenutke po eksploziji opisuje domačin. Očividci sicer poročajo, da so pred eksplozijo vohali plin.

Tuji mediji poročajo, da je nekaj po 17. uri v petem pariškem okrožju odjeknila silovita eksplozija. Policija je ljudem naročila, naj se izogibajo območju Val de Grace, potem ko se je zrušila fasada stavbe, več drugih pa so zajeli ognjeni zublji. Domačini so opisali, da so najprej slišali močno eksplozijo, kasneje pa še eno manjšo. "Slišali smo močno eksplozijo, trajalo je zelo dolgo, bilo je kot v filmu. Spogledali smo se in šli po stopnicah. Prišli smo ven in videli ruševine. Mislil sem, da gre za napad," pravi uslužbenec bližnje katoliške šole. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right "Po glasnem poku sem videl ognjeno kroglo, ki je bila visoka 20 ali celo 30 metrov," je dejal študent, ki se je v času eksplozije nahajal v njeni bližini. "Stavba se je zrušila z glasnim hrupom," je opisal. Fasada stavbe se je namreč zrušila na cesto. Študent opisuje tudi, da je pred eksplozijo Ranjenih je 16 oseb, sedem pa jih je b kritičnem stanju. Da je več oseb v kritičnem stanju, je potrdil tudi pariška županja. Pariški tožilec je sporočil, da je ena oseba utrpela opekline. Za zdaj sicer vzroka požara še ne morejo ugotoviti, je dodal tožilec. Na kraku posredujejo policisti, reševalci, zdravniki in več kot 200 gasilcev. Tam je tudi županja Pariza Anne Hidalgo. Območje je zaprto, vodja pariške policije Laurent Nunez pa je sporočil, da je požar, ki je izbruhnil po eksploziji, pod nadzorom. Območje je sicer močno priljubljeno med turisti in znano po svoji študentski populaciji.