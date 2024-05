Silovita neurja na jugozahodu ZDA zahtevala najmanj štiri življenja

Župan Houstona John Whitmire je sporočil, da so v neurju umrli štirje ljudje, med drugim zaradi podrtega drevja. Hitrost vetra je dosegla do 160 kilometrov na uro, sunki pa so spominjali na orkan Ike, ki je leta 2008 pustošil po mestu, poroča televizija NBC.

Ekipe reševalcev in delavcev danes odpravljajo škodo. Skoraj 400.000 učencev je zaradi odpovedanega pouka ostalo doma, zaprti so tudi vladni uradi. Oblasti so prebivalce pozvale, naj se izogibajo poplavljenim cestam, poročajo ameriški mediji.

Nevihtno vreme se nadaljuje danes. V zveznih državah ob Mehiškem zalivu opozarjajo pred možnostjo razpršenih, hudih neviht s tornadi, veliko točo in uničujočimi vetrovi. V vzhodni Louisiani in osrednji Alabami so možne obilne padavine, je sporočila Nacionalna vremenska služba. Za Houston in območja na vzhodu pa danes še vedno velja opozorilo pred poplavami.

Močna neurja so v četrtek prizadela tudi sosednjo Louisiano, brez elektrike je ostalo več kot 215.000 odjemalcev. Na spletni strani centra za napovedovanje neviht pa so objavili poročilo o tornadu v mestu Convent v Louisiani približno 89 kilometrov od New Orleansa. Domnevni tornado je poškodoval nekaj hiš, poročil o poškodovanih ali smrtnih žrtvah pa ni.

Na mednarodnem letališču Louisa Armstronga v New Orleansu so registrirali sunke vetra s hitrostjo 135 kilometrov na uro. Urad vremenske službe za New Orleans in Baton Rouge pa napoveduje možnost nenadnih poplav do sobote.