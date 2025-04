Silovita neurja spremljajo poplave in tornadi, med žrtvami tudi otroci

V Arkansasu je na svojem domu umrl petletni otrok. Civilna zaščita je potrdila povezavo med smrtjo in neurjem, a ni navedla podrobnosti. Po poročanju ABC News je v tej zvezni državi v samo nekaj dneh padlo več dežja kot drugače v treh mesecih.

Na nekaterih območjih, ki so jih zajela neurja, so bila pod vodo celotna okrožja. Hiše in avtomobili so bili do strehe v vodi ali jih je odplavilo.

V severnem Arkansasu so narasle vode porušile manjši železniški most, ko je čez peljal tovorni vlak, zato je več vagonov pristalo v vodi.

Močni sunki vetra so odkrivali strehe in porušili več skladiščnih objektov.

O tornadih so poročali z več območij. Nacionalna meteorološka služba je izdala opozorilo pred tornadi in ob tem navedla, da so lahko življenje ogrožajoči. Prebivalce je pozvala, naj poiščejo zavetje.

Po napovedih meteorologov bodo vodostaji rek v prihodnjih dneh še naraščali. Vode lahko tako poplavijo tudi območja, ki jim je doslej prizaneslo.

Že marca so huda neurja na srednjem zahodu in jugu ZDA terjala življenja okoli 40 ljudi.