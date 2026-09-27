Na pohodu silovita nevihta: prebivalce pozvali, naj se ne približujejo vodi

Nevihta je danes med drugimi povzročila izpad elektrike, v katerem je brez nje ostalo skoraj 80.000 odjemalcev v zveznih državah New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island in Pennsylvania.

Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Philadelphii opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah.

Medtem na Long Islandu danes še pričakujejo do 15 centimetrov dežja, ob obali pa bi lahko valovi dosegli okoli šest metrov.

Nevihta je sicer povzročila tudi odpovedi več sto letov, odpovedani pa so bili številni kulturni dogodki in koncerti.

Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je prebivalce pozvala, naj se ne približujejo vodi. Župan mesta New York Zohran Mamdani pa jim je svetoval, naj ne potujejo, če to ni nujno in naj poskrbijo drug za drugega.