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Na pohodu silovita nevihta: prebivalce pozvali, naj se ne približujejo vodi

New York, 27. 09. 2026 11.59 pred 45 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Severovzhod ZDA zajela močna nevihta

Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80.000 odjemalcev. Guvernerka zvezne države New York je prebivalce pozvala, naj se ne približujejo vodi.

Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Philadelphii opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah.

Nevihta je danes med drugimi povzročila izpad elektrike, v katerem je brez nje ostalo skoraj 80.000 odjemalcev v zveznih državah New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island in Pennsylvania.

Medtem na Long Islandu danes še pričakujejo do 15 centimetrov dežja, ob obali pa bi lahko valovi dosegli okoli šest metrov.

Nevihta je sicer povzročila tudi odpovedi več sto letov, odpovedani pa so bili številni kulturni dogodki in koncerti.

Guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul je prebivalce pozvala, naj se ne približujejo vodi. Župan mesta New York Zohran Mamdani pa jim je svetoval, naj ne potujejo, če to ni nujno in naj poskrbijo drug za drugega.

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Amor Fati
27. 09. 2026 12.44
Moje molitve so z New Yorčani.
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0 0
Od sence do demence
27. 09. 2026 12.46
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96bimBo
27. 09. 2026 12.43
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