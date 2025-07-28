Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Silovito deževje na Kitajskem, plazovi terjali štiri življenja

Peking, 28. 07. 2025 11.31 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
1

Kitajsko je zajelo uničujoče neurje, ki je s silovitimi padavinami sprožilo zemeljske plazove in poplave v več regijah. V severni provinci Hebei je plaz terjal štiri življenja, osem ljudi pa še vedno pogrešajo. Oblasti so zaradi nevarnosti poplav izdale opozorila v več kot desetih provincah, med njimi tudi v prestolnici Peking.

Vas blizu mesta Chengde v provinci Hebei je konec tedna prizadel hud plaz, ki ga je sprožilo neobičajno močno deževje. Po poročanju državne televizije CCTV so reševalci našli štiri mrtve, osem ljudi pa ostaja pogrešanih. Medtem je bilo zaradi poplav in nevarnosti dodatnih plazov evakuiranih več kot 4.400 prebivalcev pekinškega predmestja Mijun, poroča Al Jazeera.

Spletne platforme, kot je WeChat, so preplavile pretresljive podobe zalitih cest, na katerih so vozila plavala kot igrače, stanovanjske zgradbe pa so bile do polovice pod vodo. Več kot 10.000 ljudi je ostalo brez elektrike.

Poplave na Kitajskem.
Poplave na Kitajskem. FOTO: Profimedia

Po navedbah Al Jazeere  kitajski meteorološki urad napoveduje, da bo močno deževje vztrajalo še vsaj tri dni, največje tveganje pa predstavljajo bliskovite poplave in zemeljski plazovi. Ministrstvo za vodne vire je izdalo ciljno usmerjena opozorila za 11 provinc.

V Pekingu je bilo razglašeno najvišje opozorilo za poplave, v Šanšiju pa so se razlivale reke, te so zalivale polja ter ceste, poroča državna tiskovna agencija Šinhua. Ob tem je državna komisija za razvoj in reforme odobrila okoli sedem milijonov evrov pomoči za obnovo poškodovane infrastrukture v Hebeiju, vključno s cestami, jezovi, šolami in bolnišnicami.

Poplave na Kitajskem.
Poplave na Kitajskem. FOTO: Profimedia

Nevihte so del širšega vzorca ekstremnega vremena po vsej Kitajski, ki ga povzroča vzhodnoazijski monsun in ki moti delovanje drugega največjega gospodarstva na svetu. Medtem ko nekatere regije trpijo zaradi hudih padavin, druge pesti vročinski val. 

Strokovnjaki pojav vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov povezujejo s podnebnimi spremembami, ki vplivajo tudi na tradicionalno sušnejše severne dele Kitajske. Al Jazeera piše, da so ta mesec poplave v vzhodni provinci Šandong zahtevale dve življenji, deset ljudi pa še vedno pogrešajo. V Sečuanu je zemeljski plaz s ceste odnesel več vozil in ubil pet ljudi.

Poplave na Kitajskem.
Poplave na Kitajskem. FOTO: Profimedia
poplave smrtne žrtve plaz hudo deževje
SORODNI ČLANKI

Poplave in strele v Istri: udarilo vsaj 2500-krat

Največ padavin namerili na Gorjancih, zvečer možne nove plohe in nevihte

Državo zajele nevihte, možne hudourniške poplave

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devote
28. 07. 2025 19.45
si dziping ne pokleka tko kot lajna...pol pa vzgojna sledi od sionista zidaamera
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065