Silovito deževje na Kitajskem, plazovi terjali štiri življenja

Vas blizu mesta Chengde v provinci Hebei je konec tedna prizadel hud plaz, ki ga je sprožilo neobičajno močno deževje. Po poročanju državne televizije CCTV so reševalci našli štiri mrtve, osem ljudi pa ostaja pogrešanih. Medtem je bilo zaradi poplav in nevarnosti dodatnih plazov evakuiranih več kot 4.400 prebivalcev pekinškega predmestja Mijun, poroča Al Jazeera.
Spletne platforme, kot je WeChat, so preplavile pretresljive podobe zalitih cest, na katerih so vozila plavala kot igrače, stanovanjske zgradbe pa so bile do polovice pod vodo. Več kot 10.000 ljudi je ostalo brez elektrike.
Po navedbah Al Jazeere kitajski meteorološki urad napoveduje, da bo močno deževje vztrajalo še vsaj tri dni, največje tveganje pa predstavljajo bliskovite poplave in zemeljski plazovi. Ministrstvo za vodne vire je izdalo ciljno usmerjena opozorila za 11 provinc.
V Pekingu je bilo razglašeno najvišje opozorilo za poplave, v Šanšiju pa so se razlivale reke, te so zalivale polja ter ceste, poroča državna tiskovna agencija Šinhua. Ob tem je državna komisija za razvoj in reforme odobrila okoli sedem milijonov evrov pomoči za obnovo poškodovane infrastrukture v Hebeiju, vključno s cestami, jezovi, šolami in bolnišnicami.
Nevihte so del širšega vzorca ekstremnega vremena po vsej Kitajski, ki ga povzroča vzhodnoazijski monsun in ki moti delovanje drugega največjega gospodarstva na svetu. Medtem ko nekatere regije trpijo zaradi hudih padavin, druge pesti vročinski val.
Strokovnjaki pojav vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov povezujejo s podnebnimi spremembami, ki vplivajo tudi na tradicionalno sušnejše severne dele Kitajske. Al Jazeera piše, da so ta mesec poplave v vzhodni provinci Šandong zahtevale dve življenji, deset ljudi pa še vedno pogrešajo. V Sečuanu je zemeljski plaz s ceste odnesel več vozil in ubil pet ljudi.
