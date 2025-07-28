Silovito deževje na Kitajskem, plazovi terjali štiri življenja

Kitajsko je zajelo uničujoče neurje, ki je s silovitimi padavinami sprožilo zemeljske plazove in poplave v več regijah. V severni provinci Hebei je plaz terjal štiri življenja, osem ljudi pa še vedno pogrešajo. Oblasti so zaradi nevarnosti poplav izdale opozorila v več kot desetih provincah, med njimi tudi v prestolnici Peking.

Vas blizu mesta Chengde v provinci Hebei je konec tedna prizadel hud plaz, ki ga je sprožilo neobičajno močno deževje. Po poročanju državne televizije CCTV so reševalci našli štiri mrtve, osem ljudi pa ostaja pogrešanih. Medtem je bilo zaradi poplav in nevarnosti dodatnih plazov evakuiranih več kot 4.400 prebivalcev pekinškega predmestja Mijun, poroča Al Jazeera. Spletne platforme, kot je WeChat, so preplavile pretresljive podobe zalitih cest, na katerih so vozila plavala kot igrače, stanovanjske zgradbe pa so bile do polovice pod vodo. Več kot 10.000 ljudi je ostalo brez elektrike.

Poplave na Kitajskem. FOTO: Profimedia icon-expand

Po navedbah Al Jazeere kitajski meteorološki urad napoveduje, da bo močno deževje vztrajalo še vsaj tri dni, največje tveganje pa predstavljajo bliskovite poplave in zemeljski plazovi. Ministrstvo za vodne vire je izdalo ciljno usmerjena opozorila za 11 provinc. V Pekingu je bilo razglašeno najvišje opozorilo za poplave, v Šanšiju pa so se razlivale reke, te so zalivale polja ter ceste, poroča državna tiskovna agencija Šinhua. Ob tem je državna komisija za razvoj in reforme odobrila okoli sedem milijonov evrov pomoči za obnovo poškodovane infrastrukture v Hebeiju, vključno s cestami, jezovi, šolami in bolnišnicami.

Poplave na Kitajskem. FOTO: Profimedia icon-expand

Nevihte so del širšega vzorca ekstremnega vremena po vsej Kitajski, ki ga povzroča vzhodnoazijski monsun in ki moti delovanje drugega največjega gospodarstva na svetu. Medtem ko nekatere regije trpijo zaradi hudih padavin, druge pesti vročinski val. Strokovnjaki pojav vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkov povezujejo s podnebnimi spremembami, ki vplivajo tudi na tradicionalno sušnejše severne dele Kitajske. Al Jazeera piše, da so ta mesec poplave v vzhodni provinci Šandong zahtevale dve življenji, deset ljudi pa še vedno pogrešajo. V Sečuanu je zemeljski plaz s ceste odnesel več vozil in ubil pet ljudi.