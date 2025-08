Silovito neurje na Hrvaškem: nasedlo več plovil, številni brez elektrike

Hrvaški avtomobilski klub poroča, da je zaradi vetra na državni cesti DC99 med mestom in križiščem Križišće, lokalni cesti LC58107 Križišće–Kraljevica in Jadranski magistrali (DC8) med Bakrom in Karlobagom prepovedana vožnja za dvonadstropne avtobuse, vozila s prikolicami za avtodome in motorna kolesa (I. skupina), med Karlovcem in Sveto Marijo Magdaleno pa dodatna prepoved velja za dostavna vozila in vozila s pokritimi tovornimi prostori (I. in II. skupina).