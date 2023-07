Silovito neurje v Srbiji: umrl 12-letni otrok

Gasilci in reševalci so morali posredovati na več lokacijah. Reševali so pet oseb, med njimi dva otroka, je za RTS potrdil poveljnik novomeške gasilske brigade Stojan Milovac . Zvečer so iz trafike, na katro je padlo drevo, rešili tudi ujeto žensko, jo na kraju oskrbeli ter jo nato prepeljali na urgenco.

Zaradi malomarnih voznikov so morali posredovati tudi policisti. Ti so pridržali pijanega voznika, ki se je skušal z vozilom prebiti skozi porušeni del konstrukcije sejma na Hajduk Veljkovi ulici.

Neurje, ki ga spremljajo močni nalivi in sunkovit veter, je okoli 21. ure zajelo tudi Beograd, kjer so preventivno že pred tem zaprli tamkajšnje letališče. Republiški hidrometeorološki zavod je opozoril, da je zaradi silovite nevihte možen nastanek materialne škode, ogrožena pa da je lahko tudi varnost ljudi in živali.

"Nebo nad Beogradom je počrnelo v rekordnem času, nato je začelo liti kot iz škafa," piše Telegraf.rs. Ceste so se spremenile v hudournike, voznikom, ki so se znašli na ulicah, so se po vetrobranskih steklih zlivali potoki, ki jih niso uspeli preprečiti niti brisalci. "Bolj izkušeni so si drznili voziti z manjšo hitrostjo, nekateri pa so se vseeno odločili ustaviti, dokler neurje mine," so še zapisali.