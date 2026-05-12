Silovito trčenje motorista z BMW-jem: motor obvisel s semaforja

Po poročanju NBC 6 News se je nesreča zgodila med voznikom osebnega avtomobila in motoristom, za nesrečo pa naj bi bila po navedbah policije kriva previsoka hitrost, čeprav niso razkrili, kateri od voznikov je vozil prehitro.
Nesreča se je zgodila malo pred 15. uro po lokalnem času na križišču Scott Road in 72nd Avenue, po podatkih policijske uprave Delta pa sta trčila motorno kolo znamke Suzuki in limuzina znamke BMW.
Trčenje je bilo sicer tako silovito, da je motor poletel visoko v zrak in naposled obvisel na drogu semaforja v križišču. Voznik v avtomobilu se v nesreči ni poškodoval, motorist pa naj bi utrpel hude, a ne življenjsko ogrožajoče poškodbe.
Posnetek nadzorne kamere, ki se je kasneje pojavil na družbenih omrežjih, razkriva, da se je trčenje zgodilo, ko je voznik avtomobila v križišču zavijal v levo ter s tem izsilil prednost motoristu. Ta je ob visoki hitrosti pridrvel v križišče in trčil v avtomobil. Sila trka je bila tako močna, da je motor vrglo skoraj šest metrov v zrak.
Gasilci Delta IAFF Local 1763 so na družbenem omrežju vsem udeležencem zaželeli popolno okrevanje. "Današnji dan je tudi pomemben opomnik, da je treba upočasniti, ostati pozoren in ves čas skrbeti za varnost v cestnem prometu – ne glede na to, ali vozite, kolesarite ali hodite po naši skupnosti. Trenutek previdnosti lahko naredi veliko razliko," so zapisali.
Pravi izziv za službe pa je medtem predstavljala odstranitev motornega kolesa s semaforja. Za to je bil namreč potreben poseben tovornjak z velikim dvigalom, ki se običajno uporablja za vleko težkih tovornih vozil. Delavci so se več ur trudili, da bi varno odstranili motorno kolo.
