Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Silovito trčenje motorista z BMW-jem: motor obvisel s semaforja

Surrey, 12. 05. 2026 08.49 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
M.P.
Motor obvisel s semaforja (IG)

Na spletu so se pojavile slike, ki bi jih prej kot z dejansko prometno nesrečo pripisali kakšnemu akcijskemu filmu, kot je na primer James Bond ali Misija nemogoče. A nesreča, v kateri je motor zaradi silovitega trčenja poletel po zraku in obvisel visoko nad tlemi na semaforju, se je v resnici zgodila v Kanadi.

Po poročanju NBC 6 News se je nesreča zgodila med voznikom osebnega avtomobila in motoristom, za nesrečo pa naj bi bila po navedbah policije kriva previsoka hitrost, čeprav niso razkrili, kateri od voznikov je vozil prehitro.

Nesreča se je zgodila malo pred 15. uro po lokalnem času na križišču Scott Road in 72nd Avenue, po podatkih policijske uprave Delta pa sta trčila motorno kolo znamke Suzuki in limuzina znamke BMW.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trčenje je bilo sicer tako silovito, da je motor poletel visoko v zrak in naposled obvisel na drogu semaforja v križišču. Voznik v avtomobilu se v nesreči ni poškodoval, motorist pa naj bi utrpel hude, a ne življenjsko ogrožajoče poškodbe.

Posnetek nadzorne kamere, ki se je kasneje pojavil na družbenih omrežjih, razkriva, da se je trčenje zgodilo, ko je voznik avtomobila v križišču zavijal v levo ter s tem izsilil prednost motoristu. Ta je ob visoki hitrosti pridrvel v križišče in trčil v avtomobil. Sila trka je bila tako močna, da je motor vrglo skoraj šest metrov v zrak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gasilci Delta IAFF Local 1763 so na družbenem omrežju vsem udeležencem zaželeli popolno okrevanje. "Današnji dan je tudi pomemben opomnik, da je treba upočasniti, ostati pozoren in ves čas skrbeti za varnost v cestnem prometu – ne glede na to, ali vozite, kolesarite ali hodite po naši skupnosti. Trenutek previdnosti lahko naredi veliko razliko," so zapisali.

Pravi izziv za službe pa je medtem predstavljala odstranitev motornega kolesa s semaforja. Za to je bil namreč potreben poseben tovornjak z velikim dvigalom, ki se običajno uporablja za vleko težkih tovornih vozil. Delavci so se več ur trudili, da bi varno odstranili motorno kolo.

prometna nesreča bmw motor kanada

Prevzema Grenlandije ne bo, bodo pa odprli tri nova oporišča

Nad Slovenijo izrazita hladna fronta, ponekod nevihte z močnimi nalivi

24ur.com S posnetka razvidno, kako je letalo trčilo ob tla in se obrnilo 'na glavo'
24ur.com Po trku v cestninsko postajo avto poletel v zrak, voznik čudežno preživel
24ur.com Posnetek nesreče na Šmartinski cesti, ki jo je med begom povzročil 18-letnik
24ur.com Z vozilom trčil v brežino, se prevračal in pristal na boku
24ur.com Bo Policija kaznovala voznike, ki so obvozili kraj trčenja?
24ur.com Grozljiva nesreča v Teksasu: luksuznega McLarna prepolovilo
24ur.com Med vožnjo so se udrla tla in 'pogoltnila' motorista
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gasper111
12. 05. 2026 10.25
….”po navedbah policije kriva previsoka hitrost, čeprav niso razkrili, kateri od voznikov je vozil prehitro”… a bejž no. Daj novinar daj še enkrat poglej posnetek pa ti bo morda jasno, da tega mogoče niso posebej poudarjali zato, ker vsak z dvema zdravima možganskima celicama lahko iz posnetka to sam razbere. Pa tudi, če ne bi bilo posnetka je jasno kdo je bil hiter. Ne more namreč motorja ali bilokatero drugo stvar podobne teže katapultirat tako daleč in tako visoko, če nima dovolj hitrosti.
Odgovori
0 0
krjola
12. 05. 2026 10.16
kej tazga pa svet še res ni vidu...
Odgovori
0 0
daiči
12. 05. 2026 10.09
hude a ne zivlensko ogrozujoce poskodbe so pr motoristu poskodovana hrbtenica....
Odgovori
+3
3 0
xoxotox6
12. 05. 2026 10.06
na normalnih portalih je to zastarela novica iz prejšnjega tedna
Odgovori
+1
1 0
galeon
12. 05. 2026 09.59
Spet nakladate. Kaj pa tisti motorist zraven ko je kar obstal na prednjem kolesu, ko avto iz nasprotne smeri pelje mimo. Ponarejen posnetek.
Odgovori
-2
2 4
Aijn Prenn
12. 05. 2026 10.07
Okamenel, ko je videl kaj se je zgodilo kolegu. ;-))
Odgovori
+1
2 1
Ramzess
12. 05. 2026 10.11
To je isti voznik, samo video je nekaj zaštrikal.
Odgovori
+2
3 1
galeon
12. 05. 2026 10.15
V tvoji glavi je zaštrikal.
Odgovori
+0
1 1
SloButale
12. 05. 2026 09.50
Jasno je, kateri voznik je vozil noro. Kriv je motorist.
Odgovori
+3
6 3
AdolfH
12. 05. 2026 10.11
res je ampak važno je to, da je izpostavljeni BMW
Odgovori
-1
0 1
Ramzess
12. 05. 2026 10.13
Kriv pa bo vozniki avta, ki je le zavijal, pri nizki hitrosti, so ga očitno že označili vnaprej za krivca, tipično.
Odgovori
-1
0 1
SkokecPokec
12. 05. 2026 09.42
Mogoče so kot Bruce Willis hoteli sklatiti helikopter kot v filmu Umri pokončno 4
Odgovori
+2
2 0
Svetec 2021
12. 05. 2026 09.40
To je bilo 3 dni nazaj. Mater ste hitri
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Raperjeva izpoved razkrila skrivnost, ki je oboževalci niso pričakovali
Raperjeva izpoved razkrila skrivnost, ki je oboževalci niso pričakovali
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Redka priložnost v Ankaranu: hišo sedaj ponujajo po nižji ceni
Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
To Slovencem krade več časa, kot si upamo priznati
To Slovencem krade več časa, kot si upamo priznati
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
moskisvet
Portal
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
dominvrt
Portal
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699