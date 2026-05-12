Silovito trčenje motorista z BMW-jem: motor obvisel s semaforja

Po poročanju NBC 6 News se je nesreča zgodila med voznikom osebnega avtomobila in motoristom, za nesrečo pa naj bi bila po navedbah policije kriva previsoka hitrost, čeprav niso razkrili, kateri od voznikov je vozil prehitro. Nesreča se je zgodila malo pred 15. uro po lokalnem času na križišču Scott Road in 72nd Avenue, po podatkih policijske uprave Delta pa sta trčila motorno kolo znamke Suzuki in limuzina znamke BMW.

Trčenje je bilo sicer tako silovito, da je motor poletel visoko v zrak in naposled obvisel na drogu semaforja v križišču. Voznik v avtomobilu se v nesreči ni poškodoval, motorist pa naj bi utrpel hude, a ne življenjsko ogrožajoče poškodbe. Posnetek nadzorne kamere, ki se je kasneje pojavil na družbenih omrežjih, razkriva, da se je trčenje zgodilo, ko je voznik avtomobila v križišču zavijal v levo ter s tem izsilil prednost motoristu. Ta je ob visoki hitrosti pridrvel v križišče in trčil v avtomobil. Sila trka je bila tako močna, da je motor vrglo skoraj šest metrov v zrak.

