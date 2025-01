Pričevanja po silovito trčenju na postaji: 'Vrata so poletela s tramvaja'

Število poškodovanih v trčenju dveh tramvajev v Strasbourgu je naraslo na 68. V soboto so namreč poročali o najmanj 20 poškodovanih osebah. Po trčenju se je na peronu odvil kaos, odzvanjali so rezki zvoki alarma, ljudje so kričali, reševalne službe pa so hitele na postajo. "Ko je tramvaj trčil v drugega, so z našega odletela vrata," je povedal eden od potnikov.