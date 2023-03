Silovito trčenje potniškega in tovornega vlaka, umrlo več kot 30 oseb

"To je bilo je 10 sekund ognjene nočne more, zaradi dima si komaj kaj videl," opiše 28-letni Stergios Minenis, ki se je uspel rešiti iz razbitin vlaka. Potniški vlak, ki naj bi prevažal okoli 350 ljudi, je v torek zvečer v osrednji Grčiji blizu mesta Larissa z neustavljivo hitrostjo trčil v potniški vlak, je sporočila grška gasilska služba.

Kljub hitremu odzivu gasilcev in reševalcev, na kraju nesreče je posredovalo 150 gasilcev in20 reševalnih vozil, pa je izkupiček nesreče že tragičen. Po poročanju tujih medijev je umrlo najmanj 32 oseb, več kot 85 jih je ranjenih. Reševalci so si vso noč prizadevali rešiti ujete in poškodovane potnike, a razmere so bile zelo težke, priznava tiskovni predstavnik gasilske službe Vassilis Varthakoyiannis.