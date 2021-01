Svet zadržano v novo leto, ponekod vseeno pripravili ognjemete

Marsikje, med drugim v Nemčiji, je javno življenje zaustavljeno. V Franciji se je v četrtek ob 20. uri začela policijska ura, spoštovanje tega in preostalih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa pa je nadzorovalo 100.000 policistov in žandarjev. Tudi ulice Londona, kjer zaradi novega, izredno nalezljivega seva novega koronavirusa veljajo še posebej strogi omejitveni ukrepi, so bile po poročanju tujih tiskovnih agencij ob prehodu v novo leto prazne.

Kot prvi so v četrtek ob 11. uri po srednjeevropskem času v novo leto najprej vstopili na Samoi in tihomorskem otočju Kiribati, uro pozneje so prihod leta 2021 pozdravili na Novi Zelandiji, ob 14. uri pa v velikem delu Avstralije.

Za Evropo so v novo leto vstopili v delih Južne Amerike, najprej v delih Argentine, Urugvaju, Paragvaju ter večini Brazilije in Čila. V brazilskem Riu de Janeiru, kjer običajno potekajo množična silvestrovanja, so bili ognjemeti in koncerti tokrat prepovedani, med 20. uro in 3. uro po krajevnem času pa so veljale še strožje omejitve kot sicer med pandemijo. Med drugim ni deloval javni promet, prepovedan je bil dostop do plaž, prepovedane so tudi zasebne zabave.