Silvestrovo v Berlinu: množice in reševalce bo varovalo več tisoč policistov

"Gre za največjo policijsko operacijo na silvestrovo v zadnjih desetletjih," je dejala vodja policije Barbara Slowik. V nemški prestolnici bo namreč na silvestrovo nameščenih kar 4000 policistov. Razlog za to pa: vojna na Bližnjem vzhodu in izkušnje iz preteklih let, ko so ljudje v policiste, gasilce in reševalce metali petarde in jih napadali tudi na drugačne načine.

"Na silvestrovo bomo imeli na delu od 2000 do 2500 berlinskih policistov ter podporo policistov iz sosednjih dežel," je po poročanju Bilda napovedala vodja policije Barbara Slowik. Ob tem pa se bo po njenih besedah povečalo tudi število patruljnih avtomobilov. Teh bo na silvestrovo 220 in ne zolj 150. V njih in na policijskih postajah bo tako še 1000 dodatnih policistov, na primestnih železniških postajah in železniških postajah na dolge razdalje pa še 500 zveznih policistov. In kaj so razlogi za takšno povečanje prisotnosti policije v mestu? Po besedah Slowikove je to delno posledica preteklih izkušenj, ob tem pa je okrepitev policijskih vrst tudi posledica vojne na Bližnjem vzhodu. "In s tem velika potreba po zaščiti judovskega in izraelskega ljudstva ter institucij," je pojasnila za medij.

Lani v policiste, reševalce, gasilce metali petarde in jih napadali. FOTO: AP icon-expand

Pričakuje namreč, da se bo konflikt izrazil tudi na ulicah Nemčije, saj so se pojavile tudi demonstracije, povezane s spopadi med Izraelom in Hamasom. Glede preteklih izkušenj je pojasnila, da je bilo lani v nekaterih okrožjih Berlina in drugih večjih nemških mestih prisotno številčnejše metanje petard in drugih napadov na policiste, gasilce in reševalce. Sicer pa je bila številčnost tovrstnih incidentov lani primerljiva s predkoronskim obdobjem (v letih 2018 in 2019). "Se je pa lani pojavil nov način napadov na odgovorne osebe. Reševalce so tako na primer zvabili v domnevne zasede in jih napadli," je pojasnila.