Silvestrski napad z dronom: Rusija obtožuje Ukrajino za smrt 24 ljudi

Ukrajinska stran naj bi z dronom napadla hotel in kavarno, kjer so civilisti silvestrovali v delu južne ukrajinske regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Ukrajinska vojska se na Reutersovo zahtevo za komentar zaenkrat še ni odzvala.

Po poročanju Reutersa Rusija Ukrajino obtožuje, da je ubila vsaj 24 ljudi, vključno z enim otrokom. Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je ob tem bilo ranjenih 50 ljudi, med njimi šest mladoletnikov, ki so bili hospitalizirani.

Ukrajinska stran naj bi z dronom napadla hotel in kavarno, kjer so civilisti silvestrovali.

Rusko zunanje ministrstvo in visoki ruski politiki so Ukrajino obtožili, da je izvedla "teroristični napad". Na vsaj eni fotografiji je bilo pod belo rjuho vidno truplo, poroča Reuters . Stavba je kazala znake silovitega požara, na tleh pa so bile videti sledi, ki so spominjale na kri.

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z brezpilotniki. Tarča ukrajinske vojske so bili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi ruski naftni objekti. Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je Rusija proti Ukrajini ponoči izstrelila 205 dronov.

Neuradno naj bi Ukrajina zadela rezervoar v regiji Kaluga jugozahodno od Moskve. Napadli naj bi tudi rafinerijo nafte v mestu Ilski na jugu Rusije.

Iz ruskega ministrstva za obrambo so sporočili, da so ponoči sestrelili 168 ukrajinskih bojnih brezpilotnih letalnikov, a kot je izpostavil dpa teh številk ni mogoče preveriti. Toda visoko število kaže, da je šlo za intenziven napad, kar se ujema s poročili ukrajinskih vojaških opazovalcev.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da je bilo ponoči prestreženih več dronov, ki so se približevali ruski prestolnici. Podatkov o morebitni škodi ni.

Guverner dela regije Herson na jugu Ukrajine, ki je pod ruskim nadzorom, Vladimir Saldo je na Telegramu sporočil, da so ukrajinski droni zadeli zabavo v vasi Horli pri Črnem morju. V napadu naj bi po navedbah Salda umrlo najmanj 24 ljudi, še več kot 25 pa naj bi bilo ranjenih. Po navedbah Reutersa je izjavil, da je šlo za namerni napad na civiliste in da je bilo več ljudi živo zažganih. Fotografij ali videoposnetkov, ki bi potrjevali njegove navedbe, ni bilo.

Ukrajinske zračne sile pa so sporočile, da je ruska vojska ponoči izstrelila 205 bojnih dronov. 176 so jih ukrajinske sile prestregle, kljub temu pa so ruski droni zadeli več lokacij. Med območij, ki so bila v ruskem napadu najbolj prizadeta, je Volinska regija na severozahodu Ukrajine, poroča dpa.