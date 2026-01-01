Naslovnica
Tujina

Silvestrski napad z dronom: Rusija obtožuje Ukrajino za smrt 24 ljudi

Kijev/Moskva, 01. 01. 2026 12.55 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Ne.M. STA
Dron

Po navedbah Rusije je Ukrajina z dronom napadla hotel in lokal v južnem delu Hersona, kjer so potekale novoletne zabave. Umrlo naj bi 24 oseb, vključno z enim otrokom. Rusija Ukrajino obtožuje "terorističnega napada". Medtem državi nadaljujeta z napadi, tarče so tudi ruski naftni objekti.

Po poročanju Reutersa Rusija Ukrajino obtožuje, da je ubila vsaj 24 ljudi, vključno z enim otrokom. Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je ob tem bilo ranjenih 50 ljudi, med njimi šest mladoletnikov, ki so bili hospitalizirani.

Ukrajinska stran naj bi z dronom napadla hotel in kavarno, kjer so civilisti silvestrovali v delu južne ukrajinske regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom. Ukrajinska vojska se na Reutersovo zahtevo za komentar zaenkrat še ni odzvala.

Ukrajinska stran naj bi z dronom napadla hotel in kavarno, kjer so civilisti silvestrovali.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Rusko zunanje ministrstvo in visoki ruski politiki so Ukrajino obtožili, da je izvedla "teroristični napad". Na vsaj eni fotografiji je bilo pod belo rjuho vidno truplo, poroča Reuters. Stavba je kazala znake silovitega požara, na tleh pa so bile videti sledi, ki so spominjale na kri.

Tarča ukrajinskih dronov tudi ruski naftni objekti

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z brezpilotniki. Tarča ukrajinske vojske so bili po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi ruski naftni objekti. Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je Rusija proti Ukrajini ponoči izstrelila 205 dronov.

Neuradno naj bi Ukrajina zadela rezervoar v regiji Kaluga jugozahodno od Moskve. Napadli naj bi tudi rafinerijo nafte v mestu Ilski na jugu Rusije.

Iz ruskega ministrstva za obrambo so sporočili, da so ponoči sestrelili 168 ukrajinskih bojnih brezpilotnih letalnikov, a kot je izpostavil dpa teh številk ni mogoče preveriti. Toda visoko število kaže, da je šlo za intenziven napad, kar se ujema s poročili ukrajinskih vojaških opazovalcev.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da je bilo ponoči prestreženih več dronov, ki so se približevali ruski prestolnici. Podatkov o morebitni škodi ni.

Guverner dela regije Herson na jugu Ukrajine, ki je pod ruskim nadzorom, Vladimir Saldo je na Telegramu sporočil, da so ukrajinski droni zadeli zabavo v vasi Horli pri Črnem morju. V napadu naj bi po navedbah Salda umrlo najmanj 24 ljudi, še več kot 25 pa naj bi bilo ranjenih. Po navedbah Reutersa je izjavil, da je šlo za namerni napad na civiliste in da je bilo več ljudi živo zažganih. Fotografij ali videoposnetkov, ki bi potrjevali njegove navedbe, ni bilo.

Ukrajinske zračne sile pa so sporočile, da je ruska vojska ponoči izstrelila 205 bojnih dronov. 176 so jih ukrajinske sile prestregle, kljub temu pa so ruski droni zadeli več lokacij. Med območij, ki so bila v ruskem napadu najbolj prizadeta, je Volinska regija na severozahodu Ukrajine, poroča dpa.

ukrajina rusija napad dron vojna

SORODNI ČLANKI

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zdenko Krajnc
01. 01. 2026 14.26
Mednarodno pravo ne pozna “dobrega” in “slabega” terorizma. Vojna ni izgovor za namerno ubijanje civilistov. Kateri politiki v Sloveniji in EU pa to podpirajo ali ob tem pogledajo vstran pa je dobro opazovati, še zlasti sedaj ko se bližajo volitve.
Odgovori
0 0
The_Duke
01. 01. 2026 14.21
Vsi ki trolate o ruskem napadu na naci banderovce....kaj bi pričakovali od svoje domovine Slovenije, če bi Avstrija pričela iztrebljati Koroške slovence. Vprašajte se kaj bi pričakovali ne kaj bi država, ki ima rajši vse drugo samo Slovencev ne naredila!
Odgovori
0 0
gozdar1
01. 01. 2026 14.09
Rusi ponovno igrajo žrtev, zraven pa opravičujejo lastne vsakodnevne napade na civile. In nič tega se ne bi zgodilo, če bi ostali doma v rusiji in se nehali iti vojno v sosednji državi.
Odgovori
-7
1 8
Perrun
01. 01. 2026 14.04
Ampak saj Rusija vsak dan napada Kijev in ostala mesta s civilisti? Naj prenehajo z okupacijo sosednje države in bo vsega lepo konec. Kaj se zdaj oni delajo zrtve???
Odgovori
-2
3 5
lakala28
01. 01. 2026 14.04
Ruski bolnik putler obtožuje Ukrajino vsepovprek zaradi lastnih interesov za izsiljevanje v mirovnih pogajanjih. isti ptiči skupaj letajo: putler, orbanescu, kramp, naš bolnik, fičo...
Odgovori
-3
2 5
Vera in Bog
01. 01. 2026 14.03
Razumem da ubiješ nekoga ki ti kej hudega naredi. Ampak kar nekoga da si popraviš ego ?!
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
01. 01. 2026 14.03
Kaj ljudem ni jasno to so nedolžne žrtve !
Odgovori
+4
4 0
arctic
01. 01. 2026 13.58
Putin laze. tud za napad na njegovo rezidenco je CIA potrdila da je bil laz. bv
Odgovori
-4
3 7
galamdžija
01. 01. 2026 14.03
ne trabuljaj, @crveni 😵
Odgovori
+3
4 1
arctic
01. 01. 2026 14.04
oba veva da je res, sej se da cist enostavno preverit
Odgovori
-6
0 6
Perrun
01. 01. 2026 14.05
Putin tako vedno laže
Odgovori
-5
0 5
galamdžija
01. 01. 2026 14.08
vidim, da bo potrebna mašinica od 550w 😉
Odgovori
+2
2 0
Banion
01. 01. 2026 13.57
zmedenski leta po celem svetu in si gre kao mirovna prizadevanja, tistih ki si želijo vojne ne obvladuje. Tudi napad napad na putinovo rezidenco, če je to bil, je delo vojske oziroma tistih v vojski ki s to vojno, podobno kot ukrajinski, politiki služijo.
Odgovori
+2
3 1
lakala28
01. 01. 2026 14.05
lažnivski putler je pa doživel napad na rezidenco, pa blok, pa ... Ker je Zelenski napadel putlerja z njegovo Rusijo, si sedaj močno prizadeva za mir. Logično, a ne? Res ste eni zblojeni do amena.
Odgovori
-2
0 2
galamdžija
01. 01. 2026 14.14
res si ... do ...., @lakala28 😅🤣😆😂😂😆🤣😅
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 01. 2026 13.53
Nič govora o letni rezidenci/enem izmed štabov jedrskih sil? Sej ne bo kej dost drugače, edino Zablodimir se bo najbrž moral skrivat do konca svojih dni pa kaka orng porcija bo prišla na kjew.
Odgovori
+3
4 1
gozdar1
01. 01. 2026 14.10
Ker rusom nihče ne verjame, preprosto še si zopet izmišljujejo.
Odgovori
-2
0 2
tmj
01. 01. 2026 13.52
kdo zdej noče končat te vojne pa kaj se grejo no pra..?
Odgovori
+3
4 1
galamdžija
01. 01. 2026 13.55
💸💸💸
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
