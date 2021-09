Simone Biles: Krivim Nassarja in celoten sistem, ki je zlorabo omogočil

Da ni ustrezno preiskal obtožb o Nassarjevem zlorabljanju športnic, obtožujejo tudi FBI. "Otroci so po nepotrebnem trpeli, ker agenti v več uradih FBI obtožb o Nassarju niso delili s svojimi kolegi na področju kazenskega pregona v državnih in lokalnih agencijah," je pred obravnavo dejal republikanski senator Chuck Grassley .

Bilesova je svoje pričevanje začela s citatom Nelsona Mandele , ki govori o tem, da dušo družbe najbolje razkrije ravnanje z otroki. "Krivim Larryja Nassarja. Krivim tudi celoten sistem, ki je omogočil to zlorabo," je povedala. "Ameriška gimnastika, ZDA ter olimpijski in paraolimpijski komite so vedeli, da me je uradni zdravnik ekipe zlorabil," je dejala.

Med žrtvami spolnih zlorab so poleg 24-letne gimnastičarke Simone Biles tudi druge dobitnice olimpijskih zlatih medalj, kot sta Aly Raisman in McKayla Maroney . V torek so pred odborom ameriškega senata podale tudi svoja pričevanja o škandalu, ki je leta 2015 pretresel gimnastični svet, poroča The Guardian .

24-letna športnica je dodala, da se boji, da bi se lahko, če ne bodo ustrezno ukrepali, pojavili novi podobni primeri. "Nassar je tam, kamor spada. Tisti, ki so mu to omogočili, pa bi morali prevzeti odgovornost, sicer se bo to še naprej dogajalo tudi drugim olimpijskim športnikom," je dejala. Njegovo dejanje jo je spremljalo tudi na zadnjih olimpijskih igrah.

Maroneyjeva in Raismanova sta medtem opisali, kako FBI ni ustrezno preiskal pritožb zoper Nassarja. "Čeprav sem poleti 2015 FBI povedala vso zgodbo o zlorabi, FBI ni prijavil zlorabe, 17 mesecev kasneje, ko so dokumentirali moje poročilo, pa so celo podali povsem neresnične trditve o tem, kar sem povedala," je pričala Maroneyjeva. "Odločili so se, da bodo lagali o tem, kar sem dejala, in zaščitili serijskega nadlegovalca otrok, namesto da bi poleg mene zaščitili še številne druge."

Preiskava ameriškega pravosodnega ministrstva je pokazala, da bi lahko Nassar od trenutka, ko je FBI prvič izvedel za obtožbe, do septembra 2016, ko so ga aretirali zaradi vloženega policijskega poročila, zlorabil do 70 športnic.

Zloraba še naprej vpliva tudi na Raismanovo. "Mislim, da se ljudje ne zavedajo, kako močno travma vpliva na nas. Moj um ne deluje. Nimam energije. Čeprav sem stara šele 27 let, ima moj 80-letni dedek več energije kot jaz," je ponazorila.

Direktor FBI: Dejanja uslužbencev so bila popolnoma nesprejemljiva

Direktor FBI Christopher Wray je na zaslišanju priznal, da se je agencija izneverila žrtvam zlorabe. "Naj bom kristalno jasen: dejanja in nedelovanje uslužbencev FBI, ki so opisana v poročilu, so popolnoma nesprejemljiva," je dejal. Agent FBI W. Jay Abbott, ki je bil zadolžen za prvo preiskavo proti Nassarju, se je leta 2018 metem upokojil in ni bil discipliniran. Kot je dejal generalni inšpektor ameriškega ministrstva za pravosodje Michael Horowitz je Abbott med preiskavo delil tudi lažne podatke.