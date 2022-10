Simpatizerji Mussolinija obeležili 100. obletnico njegovega pohoda na Rim

Prepevanje hvalnic iz italijanskega kolonialnega obdobja, številni fašistični simboli so le nekatere stvari, ki so preplavile rojstni kraj Mussolinija, Predappio v severni regiji Emilia-Romagna. Prvič po drugi svetovni vojni je namreč na čelu italijanske vlade tudi stranka z neofašističnimi koreninami, kar bi lahko množico še dodatno opogumilo.

Več tisoč v črno oblečenih fašističnih simpatizerjev je vzklikalo in pelo v čast pokojnega italijanskega diktatorja Benita Mussolinija , ko so korakali do njegove grobnice, 100 let po tem, ko je Mussolini vstopil v Rim in izvedel brezkrvni državni udar, ki je povzročil dve desetletji fašistične vladavine.

Organizatorji so opozorili udeležence, ki so prispeli celo iz Rima, Belgije in Združenih držav Amerike, naj ne uporabljajo rimski pozdrav, ki so ga uporabljali fašisti, sicer bi tvegali kazenski pregon. Kljub temu se nekateri niso mogli upreti, ko se je množica ustavila pred pokopališčem, kjer počiva Mussolini, da bi poslušala molitve in pozdrave Mussolinijeve pravnukinje.

"Po 100 letih smo še vedno tukaj, da se poklonimo človeku, ki si ga je želela ta država in ki ga ne bomo nikoli nehali občudovati," je dejala Orsola Mussolini. Naštela je dosežke svojega pradedka in navedla infrastrukturni razcvet, ki je zgradil šole, bolnišnice in javne zgradbe in razširil pokojninski sistem na nevladne delavce. Pridružila se ji je sestra Vittoria, ki je vodila množico v molitvi.

Množica je vzkliknila "Duce, Duce, Duce!".