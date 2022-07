Simptomi koronavirusa vse bolj podobni prehladu

Najpogostejši simptom okužbe s koronavirusom je boleče in razdraženo grlo, ugotavlja nova študija. Vanjo so vključili 17.500 ljudi, ki so v tednu pred raziskavo na testu za koronavirus dobili pozitiven rezultat. Večina jih je bila okužena s podrazličicama omikrona BA.1 in BA.2. Najmanj pogost simptom bolezni je izguba voha.

Simptomi, ki spremljajo koronavirusno bolezen, se čez čas – skupaj z različicami – spreminjajo. V študiji raziskovalnega centra Zoe, ki so jo izvedli v Veliki Britaniji, so ugotovili, da največ bolnikov, kar 58 odstotkov, opaža simptom bolečega in razdražljivega grla. Temu simptomu sledijo glavobol, za njim trpi 49 odstotkov obolelih, zamašen nos je opazilo 40 odstotkov obolelih, prav toliko jih je opazilo suh kašelj in smrkav nos, poroča BBC. icon-expand Boleče grlo FOTO: Shutterstock "Če imate trenutno znake prehlada, je verjetnost, da v resnici obolevate za covidom, dvakrat višja od verjetnosti, da imate le navaden prehlad," je povedal soustanovitelj raziskovalnega centra in profesor Tim Spector. Nove različice – drugačni simptomi O mokrem kašlju je poročalo 37 odstotkov bolnikov, o hripavem glasu 35 odstotkov, kihanje se pojavi pri 32 odstotkih, omedlevica pa pri 27 odstotkih bolnikov. Četrtina vprašanih je poročala o bolečinah v mišicah, manj kot petina pa o vrtoglavici, otečenih vratnih bezgavkah, razdraženih očeh, spremembi voha, bolečinah v prsih, vročini, mrazenju in tresavici, pomanjkanju sape in bolečinah v ušesih. O izgubi voha je poročalo 10 odstotkov bolnikov. PREBERI ŠE Koronavirus letos poleti ne počiva, okužbe naraščajo "Izguba voha in okusa z vsako novo različico virusa postajata vse manj razširjena simptoma. Vse pogostejši pa so simptomi, ki spominjajo na gripo ali prehlad," so še dodali raziskovalci.