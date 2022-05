Sin ameriške turistke: Ko se je zbudila, je bila paralizirana

Ko so policisti prispeli v hotel, jih je osebje obvestilo še o neodzivnem paru v drugi vili. Moškega so našli mrtvega v kopalnici, žensko pa v postelji. "Oba sta kazala znake krčev," je sporočila policija.

Ameriški mediji poročajo, da je med žrtvami Vincent Chiarella s Floride, ki je z ženo na Bahamih praznoval obletnico poroke. Hotelsko osebje je v petek zjutraj v vili našlo njegovo truplo in poklicalo policijo, ženo Donnis pa so odpeljali v bolnišnico.

Oba ameriška para sta dan pred tem poiskala zdravniško pomoč na bližnji kliniki zaradi slabosti in bruhanja. Sin Vincenta in Donnis je za ABC News povedal, da mu je v soboto uspelo govoriti z mamo, ki se zdaj zdravi v bolnišnici v Miamiju. "Ko se je zbudila, je moj oče ležal na tleh, sama pa je bila paralizirana. Njene noge in roke so otekle, ni se mogla premakniti. Začela je kričati in klicati na pomoč," je dejal.