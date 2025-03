Sin ameriškega predsednika priletel v Beograd, sestal se bo z Vučićem

Donald Trump ml., ki je izvršni podpredsednik Organizacije Trump, se bo poleg predsednika Aleksandra Vučića sestal še s predstavniki iz srbskega poslovnega sveta. Drugih podrobnosti o njegovem obisku srbski mediji in politika zaenkrat še ne razkrivajo.

Pred meseci smo poročali, da se Trumpov klan pripravlja na velika vlaganja na Balkanu, predvsem v Srbiji in Albaniji. Investitor je Trumpov zet Jared Kushner, ki je poročen s Trumpovo hčerko Ivanko. Po poročanju srbskih medijev bo Kushnerjevo podjetje po dogovoru z oblastmi za 99 let brezplačno najelo stavbo, kjer stoji nekdanji sedež jugoslovanskega ministrstva za obrambo, ki ga je leta 1999 bombardiral Nato. Ameriški New York Times je takrat dogovor označil za koruptiven, kar pa je pričakovano močno razburilo srbskega predsednika.