Sin bogataša iz Hercegovine na Hrvaškem prejemal štipendijo za revne

Tomislav Kovačević, sin bosansko-hercegovskega podjetnika, je študent Fakultete za promet v Zagrebu. V minulem šolskem letu je na Hrvaškem zaprosil za štipendijo za socialno ogrožene študente in jo tudi prejel, poroča portal hercegovina.info. Tovrstno štipendijo sicer prejmejo študenti, pri katerih dohodek gospodinjstva ne presega 289,16 evra.

Na hrvaškem ministrstvu za znanost in izobraževanje so za hrvaški Index.hr potrdili, da je Kovačević devet mesecev prejemal štipendijo, izplačali so mu skupno 1800 evrov. Kako mu je to uspelo? Ker ima dvojno državljanstvo, se je na razpis prijavil kot hrvaški državljan s stalnim prebivališčem na Hrvaškem. Ob prijavi je med člane gospodinjstva navedel le tiste, ki prebivajo na Hrvaškem, ne pa tudi svojega bogatega očeta, ki živi v BiH.

Ministrstvo je tako preverilo le dohodke tistih članov, ki živijo na Hrvaškem, do drugih evidenc pa niso imeli dostopa, poroča Index.hr.