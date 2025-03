Sin francoskega posiljevalca Pelicota: Bil je moj oče, danes je pošast

Dominique Pelicot se bo v zgodovino zapisal kot eden najhujših spolnih prestopnikov: svojo ženo Gisele je večkrat omamil in posilil, nato pa tekom let še na desetine drugih moških povabil, da so jo posilili še oni. Sky News je govoril z njunim najstarejšim sinom Davidom, ki je opisal, kako se je družina soočila z "neopisljivo bolečino", ki jo je prineslo razkritje izprijenega početja. "Bil je moj oče, a ni več. Danes je pošast," je povedal med drugim.

50-letni David je najstarejši sin Gisele Pelicot, pogumne ženske, ki se je med sojenjem za množično posilstvo odpovedala pravici do anonimnosti in poudarila, da mora "sram zamenjati stran". S tem je želela povedati, da se grozljivih dejanj, ki so se ji zgodila, ne bi smele sramovati žrtve, pač pa bi moralo biti sram tiste, ki so dejanja zagrešili. Davidov oče Dominique je priznal, da je med letoma 2011 in 2020 večkrat omamil in posilil Gisele ter v svoj dom na jugu Francije povabil še na desetine drugih moških, ki so prav tako posilili njegovo ženo. Dominique je posilstva omamljene žene celo posnel in si naredil obsežno zbirko zabeleženih zlorab.

Neverjetno je, da so njegove zločine odkrili povsem po naključju. Leta 2020 so ga namreč ujeli med tem, ko je v nakupovalnem središču ženske snemal pod krilom. Policija je zasegla njegove naprave in našla več kot 20.000 natančno organiziranih videoposnetkov in fotografij zlorab. Na mnogih posnetkih je bila nezavestna žrtev Gisele. 2. novembra leta 2020 ji je policija pokazala posnetke, Gisele pa je morala poklicati svoje tri otroke in jim povedati, kaj je naredil njihov oče. Ko mu je mama povedala, kaj se je zgodilo, je bruhal "To je trenutek, ki mi bo za vedno ostal vtisnjen v spomin," je povedal David, medtem ko je razlagal o večeru, ki je uničil njegovo družino. Spominjal se je, kako se je njegova žena oglasila na telefon, govorila z njegovo mamo in prebledela, preden mu je predala telefon. Mama ga je prosila, naj gre nekam na samo, nato pa mu povedala, kaj se je zgodilo. "Kar mi je povedala, je bilo kot cunami. V meni se je vzbudilo toliko čustev in potem slabost, ki se je med pogovorom le stopnjevala, dosegla vrhunec," je povedal in dodal, da je po pogovoru bruhal.

Gisele Pelicot in njen nekdanji mož Dominique med sojenjem septembra. FOTO: AP icon-expand

Dominique Pelicot, prijazen moški, ki so ga imeli vsi radi, je bil pravzaprav predator, ki je skrbno načrtoval svoje zločine in svoji nič hudega sluteči ženi v hrano podtikal uspavala, nato pa tujcem dovolil, da so jo zlorabljali in poniževali. Gisele je bila zlorabljena tudi na svoj rojstni dan, na valentinovo in silvestrovo. "Da jo je zlorabljalo več kot 50 moških, je bilo zelo težko slišati, saj je bil ta moški, Dominique Pelicot, hrbtenica družine," je dejal David in pojasnil, da ga je oče naučil spoštovati ženske. "Ko sem slišal, kaj je storil naši lastni mami, sem bil poln jeze in nerazumevanja," je pripomnil. David je tekom pogovora s Sky Newsom ves čas uporabljal očetovo polno ime. Kot je pojasnil, je to njegov način žalovanja, ki mu pomaga pri prebolevanju travme. 'Nikoli mu ne bom odpustil' Potem ko je priznal zločine, je bil decembra Pelicot obsojen na 20 let zapora. Med sojenjem je njegov odvetnik trdil, da ima razcepljeno osebnost, kar mu je omogočilo, da je bil videti popoln mož in ljubeč oče, hkrati pa je na skrivaj izvajal ostudne napade. Izkazalo se je, da je na skrivaj snemal tudi ženi svojih dveh sinov, eno od njiju tudi med tem, ko je bila noseča. Kamere je skril v kopalnice in sobe svoje hiše, njune gole slike pa je nato delil na spletu. Fotografiral je tudi svojo odraslo hčerko Carolino, medtem ko je napol gola spala. Čeprav Dominique trdi, da je ni nikoli zlorabil, se Carolina boji, da je bila tudi ona ena od njegovih žrtev. David je novinarki zaupal, da tudi sam misli, da je bila njegova sestra zlorabljena in da ji bo pomagal v boju za pravico.

Gisele Pelicot FOTO: Profimedia icon-expand

Ko je izvedel za očetove zločine, je David prekinil vse stike z njim. Vendar pa je tik pred sojenjem od njega prejel pismo. "Najprej sem se vprašal, zakaj mi piše. Ali bi se rad opravičil? Prosil za odpuščanje? Ali bo poskušal manipulirati z mano? Pismo sem prebral, nato pa ga raztrgal in vrgel v koš. Nikoli mu ne bom odpustil," je povedal. Očetu bi rad zastavil le eno vprašanje – zakaj? Verjame se, da Gisele ni bila edina Dominiquejeva žrtev, vendar David misli, da njegov oče ne bo nikoli povedal resnice o svojih zločinih. "Ne dvomim, da bo umrl v zaporu, vendar sem prepričan, da bo veliko skrivnosti odnesel v grob," pravi. Mama, babica, junakinja Zaradi Giselinega poguma, ko se je odpovedala anonimnosti in dovolila, da so bile na sodišču prikazane slike njenih posilstev, se je po vsej državi več deset tisoč ljudi pridružilo demonstracijam proti spolnemu nasilju. Mnogi so imeli fotografije ali risbe Gisele. Zaradi njenega poguma jo je revija Time imenovala za eno izmed žensk leta, medtem ko je bila njena skica z besedami "Nič več sramu" krasila naslovnico nemškega Voguea.

Sojenje v primeru Pelicot FOTO: AP icon-expand