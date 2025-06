'Sin je preživel, ker se je pretvarjal, da je mrtev'

V času napada je bil eden od njegovih sinov namreč v učilnici, v kateri je napadalec streljal. Najstnik se je ulegel na tla in se pretvarjal, da je mrtev, zato da bi preživel, je povedal njegov oče.

Med dijaki na tej šoli sta bila tudi dva Faragova otroka, poroča avstrijski portal PULS 24 . Ko ga je njegov sin poklical in mu povedal, da je na šoli nekdo streljal, je Farag mislil, da se šali. A na žalost ni bila šala.

V torek dopoldne je na srednji šoli BORG Dreierschützengasse v Gradcu odjeknilo več strelov. 21-letni nekdanji dijak te šole je s puško in pištolo izvedel strelski napad. Pri tem je ubil najmanj 10 ljudi, še 11 hudo ranil, nato pa na šolskem stranišču ubil še sebe.

Oče se je takoj odpravil na zbirno mesto pred dvorano Helmut List Halle, kamor so odpeljali nepoškodovane dijake in kjer so jim psihološko pomoč nudili člani Rdečega križa.

Farag je skušal po telefonu priklicati svojega drugega sina, a mu to sprva ni uspelo, zato ga je močno skrbelo. "Strah me je bilo, kaj se bo zgodilo," je dejal. Čez pol ure ga je nato sin poklical nazaj in mu sporočil, da je v telovadnici.

Oče je izjemno hvaležen, da sta oba njegova otroka živa in varna. Manj sreče so imeli nekateri njuni prijatelji in sošolci.

"Kdo je to naredil? Kakšne težave je imel? In to v šoli," se sprašuje Farag, ki je še vedno v šoku, tako kot celotna lokalna skupnost. "Ne vem, kaj naj rečem. To je res žalostno," je dodal.