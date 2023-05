Sin mestnega svetnika na Japonskem ubil štiri ljudi

V noči na petek so japonski policisti aretirali moškega, za katerega sumijo, da je v četrtek popoldan ubil štiri ljudi. Zamaskiranec, za katerega se je kasneje izkazalo, da je sin mestnega svetnika, naj bi najprej z nožem napadel dve ženski, nato pa streljal na policista, ki sta prispela na kraj nesreče.

Oba policista in eno izmed žensk so prepeljali v bolnišnico, tam so nekaj ur po napadu umrli. Zaradi vbodnih ran je umrla tudi druga starejša ženska, ki je policija ob prihodu do kraja dogodka ni opazila. Hudim poškodbam je podlegla na tleh pred hišo, poroča Reuters.

Ob jutranji aretaciji domnevnega napadalca so policisti ugotovili, da gre za 31-letnega sina glavnega svetnika mesta Nagano. Aretacija je sicer trajala 12 ur, saj se je po obeh napadih napadalec zaprl v hišo. V njej sta bili v času policijske zasede tudi njegova mati in še ena sorodnica, ki sta iz hiše uspeli pobegniti okoli 20.30.

Na Japonskem so sicer napadi s strelnim orožjem izredno redki, saj je lastništvo orožja strogo regulirano. Vsak, ki želi imeti orožje, mora tako prestati strog postopek preverjanja. Osumljenec je imel dovoljenje za lovsko puško, poročajo lokalni mediji. Več informacij o incidentu bo policija predstavila na opoldanski tiskovni konferenci.