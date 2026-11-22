"Igor Dodik je najmlajši mandatar v zgodovini Republike Srbske. Pričakujem, da bo sestavil vlado in postopek končal do sredine decembra," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v izjavi za medije danes dejal Minić. Dodal je, da so kandidaturo podprle tudi vse druge stranke, ki sestavljajo vladajočo koalicijo.

Kandidat za mandatarja Dodik je ob tem dejal, da si bo prizadeval upravičiti izkazano zaupanje. Med svojimi prednostnimi cilji je navedel izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev in ohranitev ustavnega položaja Republike Srbske.

"Lahko obljubim, da bomo pogumni in sprejemali odločitve, tudi če bodo boleče," je dejal. Ob tem je izrazil pričakovanje tesnega sodelovanja z aktualnimi oblastmi v Srbiji.