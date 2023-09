Sin narkokralja El Chapa se je na sodišču izrekel za nedolžnega

33-letni Ovidio Guzman , sin zloglasnega El Chapa, je bil izročen ZDA, obtožen pa je petih kaznivih dejanj, med drugim uvoza fentanila v ZDA iz Mehike. Na sicer kratkem zaslišanju, kjer se je pojavil v oranžni zaporniški obleki in govoril prek prevajalca, se je Guzman izrekel za nedolžnega, navaja CNN.

Med drugim je obtožen uvoza fentanila v ZDA. Fentanil, sintetični opioid, ki je 50-krat močnejši od heroina je glavni vzrok smrti Američanov, starih od 18 do 49 let. Zdravniki ga včasih predpišejo za zdravljenje hudih bolečin. Ameriški sekretar za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas je fentanil označil za "največji izziv, s katerim se soočamo kot država," še posebej zdaj, ko nezakonito uvožen fentanil preplavil ZDA in še bolj spodbudil smrtonosno trgovino z opioidi.

Kot pa pravijo agenti Uprave za boj proti drogam (DEA), je mamilarski kartel Sinaloa, katerega vodje so družina Guzman, glavni uvoznik fentanila v ZDA. Od aretacije El Chapa so namreč vodilne vloge v kartelu prevzeli njegovi štirje sini, znani kot Los Chapitos. "Chapitos so predstavili najbolj smrtonosno drogo, s katero se je naša država kdaj koli soočila," je po poročanju CNN, poudarila Anne Milgram, vodja Uprave za boj proti drogam.

Dva izmed štirih bratov, med njima tudi Ovidio, pa trdita, da sta bila uporabljena kot grešna kozla. "Nikoli nisva proizvajala, izdelovala ali tržila fentanila," sta poudarila v skupni izjavi meseca maja.