Sin ruskega guvernerja tik pred izročitvijo ZDA pobegnil iz hišnega pripora

Artjom Us naj bi strgal elektronsko zapestnico za sledenje in pobegnil.

Po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa je Artjom Us prelomil elektronsko zapestnico za sledenje in zapustil hišni pripor v Milanu. Pobegnil je dva dni po tem, ko je milansko pritožbeno sodišče odobrilo njegovo izročitev ZDA, kjer mu grozi do 30 let zapora zaradi obtožb o izogibanju sankcijam in pranju denarja. Italijanski organi pregona ga iščejo.

Usa so na zahtevo ZDA na milanskem letališču Malpensa aretirali 17. oktobra, ko se je želel vkrcati na let za Istanbul. Po navedbah Washingtona naj bi namreč Us nezakonito prodajal ameriške tehnologije ruskim orožarskim podjetjem, ki so se po trditvah ameriškega pravosodnega ministrstva med drugim znašle na bojiščih v Ukrajini. Obenem so ga obtožili tudi nezakonitega trgovanja z venezuelsko nafto, za katero veljajo sankcije ZDA.

Konec oktobra lani je Moskva Usa uvrstila na seznam iskanih oseb, na podlagi česar bi lahko zahtevala njegovo izročitev. Čeprav naj bi se tudi v Rusiji guvernerjev sin soočal z obtožbami o pranju denarja, pa je Kremelj njegovo prijetje v Italiji obsodil kot politično motiviran pregon in zagotovil, da bo storil "vse, kar je mogoče" za zaščito svojih državljanov.