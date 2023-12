Sin somalijskega predsednika v Turčiji trčil v kurirja na motorju in pobegnil

Trčenje naj bi bilo tako silovito, da je Gocerja, ki je vozil motor, vrglo v zrak. Kljub hitremu posredovanju reševalcev, ki so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, so bile poškodbe tako hude, da je oče dveh otrok 6. decembra umrl.

Policisti so v poročilu o nesreči so zapisali, da voznik motornega kolesa ni kršil prometnih pravil. Ugotovili so, da je kriv predvsem voznik avtomobila, torej sin predsednika Somalije. Portal Cumhuriyet poroča, da je policija po predhodni preiskavi nesreče Mohameda izpustila brez kakršnih koli pogojev varščine.

Tožilstvo je v petek, nekaj dni po tem, ko je zapustil državo, izdalo mednarodno tiralico za predsednikovim sinom, ki je sicer do zdaj po poročanju medijev že zapustil ozemlje Turčije. Policija je odšla na kraj, kjer je osumljenec bival, in ugotovila, da ga ni že od 2. decembra, poroča televizijska postaja A Haber.

Istanbulski župan Ekrem Imamoglu je medtem kritičen do oblasti, ker so osumljencu dovolile zapustiti državo. "Zaradi nesreče, ki jo je povzročil sin predsednika Somalije, je Gocer izgubil življenje. Pravijo, da so sledili pravnemu postopku, a osumljenec je v tem času že zapustil Turčijo. Bolečina družine žrtve pa se je še povečala," je zapisal na družbenem omrežju.

Somalijski predsednik ter njegov urad obtožb in nesreče še nista komentirala.

Turčija sicer v zadnjem desetletju močno povečuje svoje sodelovanje s to afriško državo, zlasti v gradbenem, izobraževalnem in zdravstvenem sektorju. Ankara je bila tudi pomemben vir pomoči Somaliji po lakoti leta 2011. Turški inženirji so pomagali zgraditi infrastrukturo v Somaliji, podjetja so vlagala v državo, turški častniki pa so urili somalijske vojake kot del prizadevanj za izgradnjo vojske države.