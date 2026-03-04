Sin ubijal, oče spoznan za krivega

Colin Gray na sodišču FOTO: AP

4. septembra 2024 je takrat 14-letni učenec zakorakal v svojo šolo v kraju Wider nedaleč od Atlante in začel streljati. Ubil je dva učenca, učitelja in učiteljico, devet oseb je ranil. Medtem ko sam še čaka na sojenje, je sodišče za krivega spoznalo njegovega očeta Colina Graya. Tožilstvo je trdilo, da je bil edini, ki bi lahko preprečil streljanje, a ga je namesto tega oborožil. Čeprav je sin grozil s strelskim napadom na šoli, zaradi česar ga je celo zaslišala policija, mu je za božič podaril polavtomatsko puško.

"Potem ko je videl znak za znakom, da se duševno stanje njegovega sina slabša, njegovo nasilje in njegovo obsedenost s strelskimi napadi na šole, je imel obtoženi dovolj opozoril, da je njegov sin bomba, ki samo še čaka, da eksplodira," je porotnikom povedala pomočnica okrožne tožilke okrožja Barrow Patricia Brooks. "Namesto da bi ga razorožil, mu je dal detonator," je zaključila.

Colinu Grayu so med drugim očitali, da je sinu kupil polavtomatsko puško. Na sliki orožje, ki so ga prikazali na sojenju. FOTO: AP