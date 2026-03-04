Naslovnica
Tujina

Sin ubijal, oče spoznan za krivega

Atlanta, 04. 03. 2026 07.32

Avtor:
D.L.
Colin Gray na sodišču

V ZDA so očeta najstnika, ki je v strelskem napadu na šoli ubil dva učenca, učiteljico in učitelja, spoznali za krivega umora druge stopnje. Kazni mu še niso izrekli, grozi mu do 30 let zapora.

Colin Gray na sodišču
Colin Gray na sodišču
FOTO: AP

4. septembra 2024 je takrat 14-letni učenec zakorakal v svojo šolo v kraju Wider nedaleč od Atlante in začel streljati. Ubil je dva učenca, učitelja in učiteljico, devet oseb je ranil. Medtem ko sam še čaka na sojenje, je sodišče za krivega spoznalo njegovega očeta Colina Graya

Tožilstvo je trdilo, da je bil edini, ki bi lahko preprečil streljanje, a ga je namesto tega oborožil. Čeprav je sin grozil s strelskim napadom na šoli, zaradi česar ga je celo zaslišala policija, mu je za božič podaril polavtomatsko puško. 

Preberi še Sinu za božič kupil puško, najstnik v strelskem napadu ubil štiri osebe

"Potem ko je videl znak za znakom, da se duševno stanje njegovega sina slabša, njegovo nasilje in njegovo obsedenost s strelskimi napadi na šole, je imel obtoženi dovolj opozoril, da je njegov sin bomba, ki samo še čaka, da eksplodira," je porotnikom povedala pomočnica okrožne tožilke okrožja Barrow Patricia Brooks. "Namesto da bi ga razorožil, mu je dal detonator," je zaključila. 

Colinu Grayu so med drugim očitali, da je sinu kupil polavtomatsko puško. Na sliki orožje, ki so ga prikazali na sojenju.
Colinu Grayu so med drugim očitali, da je sinu kupil polavtomatsko puško. Na sliki orožje, ki so ga prikazali na sojenju.
FOTO: AP

54-letnika, ki je krivdo ves čas zanikal, so spoznali za krivega po kar 29 točkah obtožnice, med drugim za umor druge stopnje, uboj in kruto ravnanje z otrokom. Kazni mu še niso izrekli, grozi mu do 30 let zapora. 

To je sicer šele tretji primer v ZDA, ko so starše obsodili zaradi strelskega napada, ki ga je zakrivil otrok. Leta 2024 so za kriva spoznali mamo in očeta dijaka, ki je na srednji šoli v Michiganu ravno tako ubil štiri osebe. Kaznovali so ju z 10- in 15-letno zaporno kaznijo. 

strelski pohod šola zda colin gray oče

Iran: Ne bomo se pogajali z ZDA. Po Hameneju Hamenej?

Iran: Ne bomo se pogajali z ZDA. Po Hameneju Hamenej?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

asdfghjklč
04. 03. 2026 11.00
niso tu nič krivi starši in noben, pač pa ta njihov glupi 2. amandma, ki vsakemu kretenu dovoljuje dostop do orožja. Zakaj ne morejo imeti takega amandmaja, kot ga imamo v sloveniji, ko ne moreš kupiti orožja sploh, razen, če se ne ukvarjaš s športnim streljanjem, lovstvom, si varnostnik, policist, vojak ali pa bodyguardi vip oseb. koliko manj streljanj bi bilo potem po zda ... Ampak, zdaj so tako zasičeni z orožjem, da tudi, če danes ukinejo 2. amandma, bo dovolj orožja za vsakega američana še naslednjih 200 let.
Odgovori
-1
4 5
jablan
04. 03. 2026 11.15
Kje pa ti živiš v slo komot kupiš orožje
Odgovori
+1
1 0
JackRussell
04. 03. 2026 10.56
Upam da se bo Evropa in Slovenija naučila kaj od vseh ameriških neumnosti ter prenehala s to neumno permisivno vzgojo otrok in njihovimi pravicami do iPhonov, TikTokov, Tom Fordov, L'Oréal Paris izdelkov ITD pri 12 letih. Na bruhanje mi gre ko vidim starše ki kupujejo otrokom parfume za 400 € namesto da jih peljejo v naravo ali na igrišče.
Odgovori
+0
3 3
asdfghjklč
04. 03. 2026 11.03
ne vem kaj ti gledaš ali koga imaš .. jaz nobenega ne poznam, da bi kdo mulcem kupoval make upe in parfume za par sto evrov.
Odgovori
+2
4 2
jablan
04. 03. 2026 11.16
Ja pač po nisi v teh krogi celo kupujejo 13 letnicam operacije lepotne
Odgovori
+0
1 1
Lark
04. 03. 2026 10.50
"a ga je namesto tega oborožil s polavtomatskim orožjem" ???? Jest otroku ne kupim električnega skiroja, ker vem da bo ******, ta pa mu kupi orožje?
Odgovori
+7
7 0
Blue Dream
04. 03. 2026 10.46
Mačehovsko obnašanje države ki omogoča da vsak državljan lahko brez problema kupi polavtomatsko orožje
Odgovori
-1
3 4
IKOSS
04. 03. 2026 10.51
S čim vse bi štirinajst letnik zlahka odvzel življenje soljudem? Zakaj je ta morilec to storil, velika večina ostalih ljudi pa ne? Odgovor je preprost, omenjeni storilec si je to želel, celo zastavil tak cilj, vsi ostali pač ne. Torej osnovni problem ni v sredstvih, temveč v temeljnih osebnih vrednotah!
Odgovori
+0
4 4
Blue Dream
04. 03. 2026 11.01
To še zdaleč ni edini tak primer pri njih. Zakaj v Sloveniji 14 letniki ne strejlajo po šolah?
Odgovori
+3
4 1
IKOSS
04. 03. 2026 11.21
Zgolj primer, v BiH je podobna dostopnost ognjenih strelnih sredstev, kot v ZDA, a vendar imajo občutno nižji koeficient umorov, kot v ZDA. Razlogi za odsotnost tovrstnih zločinov ni primarno v dejstvu, ker potencialni storilci takšnih dejanj ne bi bili sposobni izvesti, temveč v odsotnosti želje (odločitve) te izvesti! In za konec. Družbeno nepomembno je, na kakšen način storilec ogroža svoje žrtve, problem je, da jih!
Odgovori
+2
2 0
nekdonekaj20
04. 03. 2026 10.42
pravilni, sin pa mora do polnoletnosti v zavod, potem pa v zapor.
Odgovori
+7
7 0
Prelepa Soča
04. 03. 2026 10.36
Pravilno, pa mulca tudi v kak zavod.
Odgovori
+8
8 0
IKOSS
04. 03. 2026 10.27
Nedvomno so starši civilno odgovorni za dejanja svojih mladoletnih otrok. Kar se tiče kazenske odgovornosti pa bi kazalo biti previden in ne dopustiti, da prevladajo emocije.
Odgovori
+6
8 2
Blue Dream
04. 03. 2026 10.23
Misli je bolj država kriva s svojo politiko tule kot oče
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
