Sin zabodel 72-letnega očeta med videokonferenčnim klicem z 20 ljudmi

V ameriški zvezni državi New York je 32-letni Thomas Scully-Powerszabodel svojega 72-letnega očeta Dwighta Powersa, in sicer kar med videokonferenčnim klicem, v katerem je sodelovalo še 20 drugih ljudi. Po tem je pobegnil skozi okno, a policisti so ga prijeli v roku ene ure, saj je več sodelujočih poklicalo policijo. Ni jasno, za kakšne vrste klic je šlo, prav tako še ni znan motiv za umor.

Policija okrožja Suffolk je sporočila, da bodo dodatne informacije podali, ko bo osumljenec, ki je pri pobegu skozi okno utrpel manjše poškodbe, odpuščen iz bolnišnice.