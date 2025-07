Sin žrtve letalske nesreče v krsti mame našel ostanke več oseb

Letalo družbe Air India, ki je 12. junija poletelo iz Ahmedabada proti londonskemu Gatwicku, je strmoglavilo kmalu po vzletu. Med žrtvami sta bila tudi Ashok in Shobhana Patel, ki sta se vračala v Združeno kraljestvo, da bi obiskala svoja sinova in vnuke.

Po besedah Mitena Patela , ki je v nesreči izgubil oba starša, je britanski mrliški oglednik potrdil, da so v krsti njegove matere Shobhane Patel našli ostanke tudi drugih oseb. " Zelo pretresljivo je. Razumem, da so bile razmere kaotične, a obstajati mora določena odgovornost, da pošlješ prave posmrtne ostanke v Združeno kraljestvo ," je za BBC dejal Patel.

Britanski medij Daily Mail poroča, da naj bi bili v najmanj dveh primerih posmrtni ostanki napačno vrnjeni svojcem, v enem primeru naj bi družina prejela napačno telo, v drugem pa naj bi bila v eni krsti ostanka več oseb.

Indijsko zunanje ministrstvo je v odzivu zapisalo, da so bile žrtve identificirane v skladu z uveljavljenimi protokoli ter da so bili vsi posmrtni ostanki obravnavani "z največjo profesionalnostjo in spoštovanjem dostojanstva pokojnih". Dodali so, da tesno sodelujejo z britanskimi oblastmi pri razjasnjevanju dogodka poroča BBC.